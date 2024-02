Le second film de l'épopée de science-fiction débarque au cinéma mercredi. Trois ans après la sortie du premier volet, franceinfo vous résume l'histoire déjà connue en quelques minutes.

L'aventure continue sur la planète Arrakis. Ce mercredi 28 février, les fans de science-fiction peuvent enfin découvrir le second volet de Dune, réalisé par le réalisateur canadien Denis Villeneuve.

Lors de la sortie du premier film, en 2021, les compteurs avaient explosé : après trois semaines sur les écrans, il avait cumulé plus de 2 millions d’entrées en France, avant de devenir le 3e film le plus vu dans les cinémas tricolores pour l'année 2021, selon les chiffres du Centre national du cinéma (CNC).

Avant d'aller savourer la suite de ce blockbuster, franceinfo revient sur le premier volet qui posait le décor d’un univers à la fois dystopique et envoûtant. Paul et Jessica vont-ils survivre et bien cohabiter avec les Fremen ? Le jeune Paul réussira-t-il à reprendre Arrakis aux mains des Harkonnen ? Voici les questions qui vont sûrement trouver une réponse dans ce second volet.