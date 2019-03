Une pétition lancée pour qu'Alain Chabat et Gérard Darmon dansent "La Carioca" lors du Festival de Cannes

Le site "Sens Critique" a initié cette pétition à l'occasion des 25 ans du film culte "La Cité de la peur".

"Vous avez le pouvoir de changer les choses !", écrit avec humour "Sens Critique". La célèbre plateforme participative de critique de films a lancé sur change.org une pétition visant à faire danser La Carioca à Alain Chabat et Gérard Darmon lors du Festival de Cannes à l'occasion des 25 ans de La Cité de la peur.

Cette pétition est adressée à Thierry Frémaux, le délégué général du festival, à Pierre Lescure, le président du festival et aux deux "cariocistes" Alain Chabat et Gérard Darmon. L'idée a d'abord été lancée sur Twitter, le 21 janvier, par le Stagiaire des Affiches, qui décrypte des affiches de cinéma.

"Pour les 25 ans du film, comme le suggérait le Stagiaire des Affiches, lors d'un tweet du 21 janvier dernier, ce serait absolument incroyable que cette année, au Festival de Cannes, Alain Chabat et Gérard Darmon renfilent leur plus beaux chaussons de danse et nous redonnent une leçon magistrale de demi porté triple loots au son de la Carioca, mais pour de vrai cette fois-ci !", lit-on dans la pétition. Mardi 12 mars, plus de 6 100 personnes l'avaient signée.

Ce que j'attends de 2019 ?#AlainChabat qui host le @Festival_Cannes et #GerardDarmon qui débarque sur scène pour danser la Carioca...

S'il vous plaît @pierrelescure et Thierry Frémaux... Pour les 25 ans de #LaCitéDeLaPeur ...

Pitié ! pic.twitter.com/cQk1kFw2oz — Stagiaire​ des Affiches (@StagiaireAffich) 21 janvier 2019