Tahar Rahim nommé aux BAFTA, les films "Nomadland" et "Rocks" font la course en tête

Avec sept nominations chacun, les films Nomadland et Rocks font la course en tête aux Bafta, a annoncé mardi 9 mars l'organisation cinématographique britannique. La sélection 2021 de cet équivalent britannique des Oscars est beaucoup plus diverse que celle de l'an dernier.



La France suivra en particulier les nominations en tant que meilleur acteur de Tahar Rahim pour Désigné coupable, et dans la catégorie film en langue étrangère du long-métrage Les Misérables de Ladj Ly.





TAHAAAAAAAAAAR NOMMÉ AUX BAFTAAAAAAAAAAAAAA https://t.co/SjD4Ne1oAQ — Leila Bekhti (@LeilaBekhti) March 9, 2021

Six films cumulent chacun plus de six nominations

Hymne à la gloire de hippies modernes sillonnant les Etats-Unis dans leurs camionnettes, Nomadland de la réalisatrice chinoise Chloé Zhao, a triomphé il y a quelques jours aux Golden Globes. Aux Baftas, le long-métrage est nommé dans sept catégories dont celle du meilleur film, face à Désigné coupable, sur une avocate acharnée prenant la défense d'un Mauritanien accusé à tort de terrorisme par les Etats-Unis, The Father avec Anthony Hopkins en vieillard sombrant dans la démence, Promising Young Woman, un thriller féministe, et au drame Les Sept de Chicago.



Cumulant lui aussi sept nominations, le film Rocks de la Britannique Sarah Gavron (Brick Lane, Suffragette), suit une adolescente londonienne de 15 ans abandonnée comme son jeune frère par sa mère mais soutenue par sa bande d'amies.





Mank, film en noir et blanc sur l'âge d'or d'Hollywood, Minari, qui évoque l'histoire d'une famille américaine d'origine sud-coréenne à la recherche d'une nouvelle vie à la campagne, The Father et Promising Young Woman obtiennent chacun six nominations.





Une sélection plus inclusive

En 2020, la sélection avait été critiquée pour son manque de diversité. Les nominations ne comportaient aucun acteur non blanc dans les quatre principales catégories, et aucune réalisatrice n'avait été retenue. Depuis, l'organisation a introduit un nouveau tour de scrutin dans toutes les catégories afin de viser une plus grande diversité dans les nominations.







Cette année, quatre réalisatrices ont été nominées, une première. Dans la catégorie meilleur acteur figurent le Français d'origine algérienne Tahar Rahim (pour Désigné Coupable), le Britannique d'origine pakistanaise Riz Ahmed (pour Sound of Metal) ou encore le défunt acteur noir américain Chadwick Boseman (pour Ma Rainey's).



Le film français Les Misérables, de Ladj Ly, qui raconte une bavure policière dans une cité sensible en Seine-Saint-Denis récompensé du Prix du Jury à Cannes en 2019 et du César du meilleur film l'an dernier, est nominé dans la catégorie "film en langue étrangère". Parmi ses concurrents, Minari, du réalisateur américain Lee Isaac Chung, qui a raflé le prix dans cette catégorie aux Golden Globes.



Les noms des lauréats seront annoncés le 11 avril dans une cérémonie organisée sans public, en raison de la pandémie de coronavirus.