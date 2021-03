Déjà primés à Venise, Chloé Zhao et son dernier film, "Nomadland", triomphent aux Golden Globes

Chloé Zhao, la jeune réalisatrice du remarqué "The Rider" (2018), enchaîne les prix avec son dernier film, "Nomadland", qui suit une femme en caravane sur les routes des Etats-Unis. Après le Lion d'or de Venise, elle remporte le prix de la meilleure réalisatrice et du meilleur film dramatique aux Golden Globes.

Déjà Lion d'or à Venise en septembre 2020, Nomadland de la sino-américaine Chloé Zhao, road trip mélancolique dans l'univers des "van dwellers" (habitants des caravanes) qui sillonnent les Etats-Unis, est sorti vainqueur dimanche 28 février de la cérémonie des Golden Globes;

Nomadland l'a emporté dans la catégorie phare du meilleur film dramatique tandis que sa réalisatrice, Chloé Zhao, 38 ans, est devenue la deuxième femme de l'histoire des Golden Globes à être lauréate dans cette catégorie, après Barbra Streisand en 1984.

"Nomadland est pour moi, au fond, un pèlerinage à travers la douleur et la guérison", a-t-elle expliqué. "Je veux particulièrement remercier les nomades qui ont partagé leurs histoires avec nous", a dit la cinéaste à propos des acteurs de son film, pour la plupart des amateurs vivant réellement sur les routes dans des conditions souvent difficiles.

Une femme qui a tout perdu

Frances McDormand incarne Fern, une femme qui a tout perdu après la mort de son mari et la fermeture de l'usine de sa ville. Sa vie est dure : elle enchaîne les petits boulots, se nourrit de boîtes de conserve, défèque dans un seau, mais trouve du réconfort dans la solidarité et les échanges qui nourrissent la communauté des "van dwellers".

En voyageant, "elle cherche quelque chose en plus, qu'une maison ne peut pas offrir", expliquait Chloé Zhao, lors d'une vidéoconférence à Venise. "La communauté, c'est très important pour eux. Chaque individu doit découvrir comment répondre lui-même à ses besoins lorsqu'il part sur la route. Mais ils se réunissent parce qu'ils ont besoin d'être ensemble", c'est "un pour tous et tous pour un", ajoutait Frances McDormand.

Filmé dans sept Etats américains

Le tournage a duré cinq mois dans sept Etats américains, avec de nombreux acteurs non-professionnels, des véritables "van dwellers". Le film est porté par de superbes images des grandes étendues américaines, et la présence magnétique de l'actrice de 63 ans, aux traits singuliers.

Américaine d'origine chinoise, Chloe Zhao s'est déjà fait remarquer avec deux très beaux films. The Rider (2017) racontait l'histoire d'un jeune cowboy, champion de rodéo, qui après un accident ne pouvait plus monter à cheval. Il avait remporté le prix Art Cinéma à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2017 et le Grand prix du Festival du cinéma américain de Deauville la même année.

Les Chansons que mes frères m'ont apprises (2015), filmé à Pine Ridge, suivait une adolescente de treize ans dans cette réserve indienne du Sud-Dakota. La jeune réalisatrice prépare par ailleurs un long-métrage pour Marvel.

Repoussée de quatre mois, la sortie de Nomadland est prévue en France pour le 21 avril.