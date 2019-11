Roman Polanski annule une rencontre dans une école de cinéma polonaise

Le réalisateur franco-polonais , accusé de viol, continue de provoquer des remous jusque dans le pays où il a passé la majeure partie de son enfance.

Roman Polanski a annulé une visite prévue samedi à la célèbre école de cinéma de Lodz (centre de la Pologne), a annoncé celle-ci. Cette rencontre était contestée par un groupe d'étudiants dans le contexte des nouvelles accusations de viol contre le cinéaste.



"A la demande de Roman Polanski, la rencontre à l'Ecole de cinéma de Lodz, qui devait se tenir samedi 30 novembre, a été annulée", a indiqué l'établissement dans un communiqué de deux phrases.

Récompensé la veille au Forum du Cinéma Européen

La veille encore, Polanski est venu au gala du Forum du Cinéma Européen Cinergia à Lodz, où il a reçu la statuette de Glan d'Or récompensant les "cinéastes rebelles allant contre le courant des modes et des tendances". Il y a présenté son dernier film J'accuse.



Le recteur de l'Ecole de cinéma, dont Polanski est un ancien étudiant, Mariusz Grzegorzek, a déclaré lors de ce gala que "99% des étudiants attendaient sa visite".

Une pétition demandait l'annulation de la rencontre

Auparavant, une pétition lancée sur internet visant l'annulation de cette rencontre et évoquant "au moins cinq accusations" de viol contre lui, a été rejetée par la direction de cet établissement comme "inappropriée". L'appel avait été signé jusqu'à jeudi par 116 personnes.



Toujours poursuivi par la justice américaine pour des relations sexuelles illégales avec une fille de 13 ans il y a 40 ans, accusé de viol ou d'agression à quatre reprises par d'autres femmes, Polanski a été récemment mis en cause par une photographe française, Valentine Monnier, qui affirme avoir été "rouée de coups" et violée par le réalisateur en 1975, alors qu'elle avait 18 ans. Polanski a contesté cette accusation.