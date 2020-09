Star Wars : John Boyega, acteur dans la saga, critique le traitement des personnages issus des minorités, "mis en avant" puis "laissés de côté"

L'acteur britannique John Boyega a reproché à Disney le traitement réservé aux personnages joués par des comédiens issus des minorités, comme le sien, dans les derniers épisodes de la saga Star Wars.

Dans un entretien (en anglais) publié mercredi 2 août par le site du magazine GQ, il accuse notamment Disney, à qui appartient la franchise, d'avoir "mis en avant un personnage noir, de le marketter comme s'il allait être plus important dans la franchise qu'il ne l'est, et ensuite le laisser de côté".

Selon le magazine GQ, John Boyega fait référence au traitement de son personnage (le stormtrooper rebelle Finn) dans le dernier opus de la série, mais aussi au sort réservé à celui d'autres acteurs non-blancs, comme Naomi Ackie (la guerrière Jannah), Oscar Isaac (le pilote Poe Dameron) et Kelly Marie Tran (la mécanicienne Rose Tico), au développement avorté et parfois incohérent.

"Ils ont donné plein de nuances à Adam Driver (qui joue Kylo Ren), ils ont donné plein de nuances à Daisy Ridley (Rey), soyons honnêtes. Daisy le sait. Adam le sait. Tout le monde le sait", poursuit l'acteur britannique. "Mais quand on en vient à Kelly Marie Tran ou à John Boyega, on fout tout en l'air".

"It's sometimes the ignorance of people that think that what you see in the media of any actor or footballer represents the entirety of their experience."

