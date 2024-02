"Walk up" de Hong Sang-soo : un voyage hors du temps entre les murs d'un petit immeuble de Séoul

Six mois après De nos jours, sorti en juillet 2023 en France, le prolifique cinéaste sud-coréen Hong Sang-soo revient avec un nouveau long-métrage dans lequel il met en scène des tranches de vie d'un réalisateur dans les différents espaces d'un petit immeuble de Séoul. Walk up sort en salles le 21 février 2024.

Byungsoo (Hae-hyo Kwon), un réalisateur célèbre, accompagne sa fille Jeogsu (Mi-so Park) chez une amie de longue date, Jiyoung (Hye-Young Lee), propriétaire d'un immeuble de Gangnam, un riche quartier de Séoul. Après avoir visité le petit immeuble de son amie, où chaque pièce s'ouvre à l'aide d'un code digicode sonore, Byungsoo s'éclipse au prétexte d'un rendez-vous professionnel dans le quartier.

Il laisse là sa fille avec sa vieille amie. Les deux femmes décident de boire du vin en l'attendant. Mais Byungsoo tarde à revenir. On le retrouve plus tard dans le petit immeuble en différentes compagnies…

Hong Sang-soo filme la quotidienneté, souvent autour d'une table et d'un verre de vin, voire de plusieurs verres. Comme le dit l'une des interlocutrices de Byungsoo, "ses films passent bien avec de l'alcool". De manière générale, les personnages boivent et parlent beaucoup, de tous petits riens mais aussi des grandes questions, des angoisses qui traversent la vie, de l'amour, du cinéma ou du rapport à Dieu.

Hors du temps

Dans cette apparente banalité, le réalisateur s'amuse à perdre le spectateur dans une temporalité où le réel et l'onirisme se brouillent. Byungsoo est-il là avec nous dans ce présent, se souvient-il, ou bien rêve-t-il à chaque étage de ce petit immeuble dont le blanc des murs et des décors offre une page vierge à l'imagination, à la rêverie ? Se serait-il laissé aller pendant cette visite à un songe qui le transporte dans le temps, dans le passé mais aussi dans l'avenir, dans un voyage où il croise les femmes qu'il a aimées, qu'il aurait pu rencontrer ou qu'il pourrait aimer ?

Personnage principal du film, le petit immeuble dans lequel se croisent les personnages fait figure de monde intérieur. Le réalisateur joue avec les différents niveaux, les portes qui s'ouvrent avec un code aux notes qui se répètent et battent la mesure d'un temps hors du temps. Des portes closes, d'autres ouvertes sur le dehors, figurent un rapport entre l'intériorité et le monde extérieur.

"Walk up", de Hong Sang-soo, sortie en France le 21 février 2024. (CAPRICCI FILMS)

Le cinéaste sud-coréen met une fois encore en scène un réalisateur, le cinéma et la création. Si le personnage central du film, Byungsoo, est un réalisateur connu, il n'est pourtant qu'un double "fragmentaire" de Hong Sang-soo. Un double de fiction qui interroge sa notoriété, qui doute, mettant même un frein à sa carrière de cinéaste dans l'un des scénarios.

Un réalisateur qui dit aussi le fond de sa pensée sur le système de production du 7e art, et plus largement son point de vue sur un modèle économique : "L'argent est le seul critère de jugement dans le monde", affirme-t-il. Un système dont Hong Sang-soo s'est extrait en produisant lui-même ses films dans une grande économie de moyens. Il est ici une fois encore scénariste, réalisateur, chef opérateur, monteur, et auteur de la musique de son film.

Torpeur

Dans cette mise en abyme du temps et du cinéma, le réalisateur pratique aussi une forme d'autodérision, avec des dialogues souvent très drôles, mis en scène en noir et blanc dans des plans fixes qui peuvent durer plusieurs minutes. Exclusivement en cadre large ou moyen, la caméra ne s'approche jamais des personnages, les émotions restant à distance, décelables dans les mots prononcés, dans les postures des corps, dans la frugalité des décors.

D'une ascèse sans concession, ce dernier film radical de Hong Sang-soo peine à nous emporter. Une mise en scène inventive, une narration singulière, et les saillies de drôlerie ne suffisent pas à nous réveiller de la torpeur dans laquelle le film nous plonge, à l'instar du personnage principal, qui finit par se recroqueviller sur son lit et dans sa solitude. Il faut attendre la chute, lancée comme une pichenette, pour éclairer cette variation empreinte de nostalgie et de mélancolie.

Affiche du film "Walk up", de Hong Sang-soo, sortie en France le 21 février 2024. (CAPRICCI FILMS)

La Fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Hong Sang-soo

Acteurs : Hae-hyo Kwon, Hye-Young Lee, Mi-so Park

Pays : Corée du Sud

Durée : 1h 37min

Sortie : 21 février 2024

Distributeur : Capricci Films

Synopsis : Byungsoo, un réalisateur célèbre, accompagne sa fille chez une amie de longue date, propriétaire d'un immeuble à Gangnam. La visite des lieux entraîne pour Byungsoo un voyage hors du temps où se dessinent, à chaque étage, ses amours passés et à venir. Fin portraitiste, Hong Sang-soo transforme le quotidien d'un immeuble en puzzle des relations humaines. Un terrain de jeu qui explore les désirs, les regrets, les rêves, et bien sûr, le cinéma.