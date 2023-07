"De nos jours" le nouveau long-métrage poétique du réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo

Après avoir été sélectionné à la Quinzaine des cinéastes en mai dernier, le film sort en salle mercredi.

Auteur de 32 films en 27 ans, réalisateur sud-coréen bien connu des festivals internationaux, Hong Sang-soo revient cette fois-ci avec De nos jours (In Our Day), sur les écrans mercredi 19 juillet. Une œuvre épurée et parfaitement maîtrisée puisqu'il se charge du scénario, de la réalisation, de la musique, de la photographie, du montage, de la production...

À la genèse du film, un téléphone. En découvrant dans les archives de son smartphone une photo de sa muse Kim Minh-hee côte à côte avec celle de l'acteur Ki Joo-bong, Hong Sang-soo décide de construire deux récits parallèles. D'un côté, une comédienne qui ne joue plus, reçoit la visite d'une lointaine cousine qui souhaite devenir actrice. De l'autre, un poète, malade et alcoolique, cherche à se sevrer malgré la venue de deux jeunes admirateurs. De chaque côté, les jeunes se posent des questions (plus ou moins) existentielles : "Pensez-vous que la poésie est essentielle à notre époque ?", "Comment jouer ?", "C'est quoi vivre ?"... Mais les deux "sages" n'y répondront jamais vraiment, préférant boire ou admirer les fleurs. "La vie suit son cours sans se soucier des raisons".

Ivresse et pâtes pimentées

Un spectateur non averti pourrait trouver les 84 minutes de ce film d'auteur sud-coréen bien longues. Un personnage caresse un gros chat pendant 10 minutes, un autre mange des pâtes au piment en s'extasiant devant une caméra. Ici, il ne faut pas s'attendre à une quelconque scène d'action ou à une mise en scène à couper le souffle. Les plans sont souvent statiques, à hauteur d'hommes, certains dialogues à première vue sans intérêt. Comme si le spectateur arrivé comme par magie au cœur d'une conversation, incapable de comprendre ce qui se passe.

De gauche à droite, Park Mi-so (la jeune cousine), Song Sun-mi (une amie), Kim Min-hee (la comédienne). "De nos jours", de Hong Sang-soo. (Capricci Films)

Hong Sang-soo n'est pas connu pour prendre le spectateur par la main... Et ça peut être frustrant. Impossible de s'échapper d'une scène, de se laisser aller à la contemplation. Le regard est toujours obstrué. Même à l'extérieur, l'horizon est quasi inexistant. Il faut alors se concentrer sur les personnages : leurs échanges, leurs silences, comprendre ce qui se joue, découvrir au détour d'un geste ou d'une conversation en apparence anodine toute la force de l'intrigue.

" C’est quoi vivre ? demande l'apprenti écrivain au poète.

- Vivre ? Ce que tu cherches, c’est la bonne réponse, non ? Il y a trop de bonnes réponses, il y en a dans chaque livre. Tu en connais d’ailleurs déjà. Pas vrai ?

- Oui.

- Ce sont des mauvaises réponses.

- Toutes ?

- Oui, toutes. C’est pour ça qu’on est tous gauches, immatures et incomplets. On le devient tous à la fin. Mais quand on est en vie, on ne s’en rend pas compte."

Survient alors une partie de pierre-papier-ciseaux fortement alcoolisée. À ce moment-là, le poète se moque des addictions et la maladie.

Affiche du film "De nos jours" de Hong Sang-soo. (Capricci Films)

La fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Hong Sang-soo

Acteurs : Kim Min-hee, Gi Ju-bong, Song Sun-mi, Park Mi-so, Ha Seong-guk, Kim Seung-yun

Pays : Corée du Sud

Durée : 1 h 24

Sortie : 19 juillet 2023

Distributeur : Capricci Films

Synopsis : Deux conversations en alternance à Séoul : une ancienne actrice est sollicitée par une débutante tandis qu’un vieux poète reçoit un admirateur. Les deux vedettes esquivent les questions existentielles de leur interlocuteur, la première songe à sa récente reconversion et le second bataille avec son sevrage d’alcool et de tabac.