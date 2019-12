"Sur un petit nuage", le Festival de Pessac qui invite les enfants à rêver et à penser

Musique, théâtre, danses, marionnettes, l'art sous toutes ses formes est au programme de cette 18e édition du Festival "Sur un petit nuage" à Pessac jusqu'au dimanche 22 décembre.

Si vous êtes en Gironde pour ces fêtes de Noël, le Festival ''Sur un petit nuage" qui se termine dimanche 22 décembre ravira les enfants. Parmi les 15 spectacles de ce festival, le conte moderne "Jimmy et ses soeurs", création de la Compagnie de Louise qui fera réfléchir les enfants sur l'importance des notions de liberté et d'égalité.

Des propositions artistiques autour du théâtre, de la musique, du cirque, de la danse et des marionnettes sont proposées aux enfants de 6 mois à douze ans. Tout comme l'exposition "Du rebus au robot" de Caroline Secq, source de réflexion pour les plus jeunes sur notre façon de consommer. La présence de la troupe Columbia Circus offre une plongée dans l'univers du spectacle vivant. Le festival donne l'occasion aux plus jeunes de rencontrer les artistes en toute simplicité.