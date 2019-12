Star Wars "pour les nuls" : on vous donne les clés pour tout comprendre à "L'Ascension de Skywalker"

A l'occasion de la sortie du dernier opus de la saga, retour sur quelques notions essentielles pour comprendre l'univers parfois compliqué de George Lucas. Avec, en prime, un petit résumé du dernier épisode pour se rafraîchir la mémoire.

Comprendre comment marche le Sénat intergalactique, pourquoi Anakin Skywalker est devenu Dark Vador, l'organisation de l'ordre des Jedi, qu'est-ce qu'un clone, un droïde ou un Sith... Bref, le macrocosme de Star Wars n'est pas chose facile à digérer. Surtout qu'il s'étend aussi dans des films parallèles (Rogue One, Han Solo, etc.), des séries, des jeux vidéos, des bandes-dessinées, et surtout l'imaginaire collectif des fans sur le net.

Pour être incollable, façon maître Yoda, sur la galaxie fort, fort lointaine, il faut se lever de bonne heure et fréquenter les inombrables forums et conventions de fans. Mais en tant que profane, on peut (assez) facilement s'immerger dans cet univers avec quelques concepts clés maîtrisés. C'est parti.

La famille Skywalker

Véritable fil rouge de la saga, la lignée Skywalker regroupe Anakin Skywalker alias Dark Vador, la princesse Leïa, Luke Skywalker, Kylo Ren et autres personnages centraux. Elle comprend des esclaves, des maîtres Jedi, des reines, des princesses, des grands gentils et des grands méchants. En connaître toutes les intrigues amoureuses, politiques ou familiales demanderait un livre à part entière. Pour faire simple, voici la généalogie (presque) complète de la famille, à imprimer et à afficher chez soi.

La généalogie des Skywalker. (LUCAS FILM/WALT DISNEY PICTURES LUCASFILM/COLLECTION CHRISTOPHEL/ARCHIVE 7EME ART/PHOTO12)

L'Ascension Skywalker, qui clôt la troisième trilogie, est censé mettre un terme à cette lignée, ouvrant la porte à une nouvelle épopée Star Wars avec des personnages entièrement renouvelés. De nouveaux films ont été annoncés par Disney, propriétaires de la franchise. Ils seront supervisés par le réalisateur américain Rian Johnson et sont attendus à partir de 2022.

La Force

"Que la Force soit avec toi !", une formule de politesse entrée à jamais dans le panthéon de la science-fiction. La Force, ce champ énergétique mystérieux, gouverne la galaxie Star Wars, pour le meilleur et pour le pire. Seuls quelques personnages y sont sensibles, puisqu'ils possèdent en eux une grande quantité de midi-chloriens, ces micro-organismes qui permettent à leur hôte de se connecter à la Force.

Être sensible à la Force, c'est la classe ultime pour les habitants de la galaxie. Elle permet de maîtriser des objets à distance, de décupler ses facultés sensorielles, d'anticiper des tirs pour les dévier avec son sabre laser ou encore de maîtriser les pensées d'autrui. L'univers Star Wars est rythmé par l'affrontement manichéen permanent entre le Côté Lumineux et le Côté Obscur de la Force. D'un côté, on retrouve les Jedi et tout les partisans du don de soi à autrui. Du "bien", quoi. De l'autre, les méchants Siths et tout ceux qui utilisent la Force pour leurs fins personnels, mûs par la haine et l'ambition.

Les Jedi

Guerriers-philosophes, sortes de samouraïs de l'espace, les maîtres Jedi et leurs apprentis (les "padawans") sont les gardiens de la galaxie et de l'équilibre de la Force. Leur ordre est fondé plus de mille ans avant le début des événements de la saga, sur la planète Ahch-To (celle qui voit mourir Luke Skywalker à la fin de Les Derniers Jedi), et participe à tous les grands événements qui ont rythmé la galaxie. Leur arme de prédilection : le sabre laser, qu'il soit bleu ou vert, arme emblématique de la saga Star Wars dont le maniement est considéré comme un art.

Parmi les plus célèbres, on trouve Maître Yoda, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Maître Windu, entre autres. Très puissants jusqu'à l'épisode III, La Revanche des Siths, ils sont pratiquement décimés à la fin de celui-ci. Seul une poignée d'entre eux survivront à ce massacre, dont les maîtres Yoda et Obi-Wan, que l'on retrouvera ensuite dans l'épisode IV. Luke Skywalker sera alors formé par Yoda mais sa tentative de restaurer l'Ordre échouera lorsque son neveu et plus brillant élève, Ben Solo, passera du Côté Obscur. A ce stade de la saga, le seul espoir des Jedi reste Rey, personnage principal de la nouvelle trilogie formée à l'art du sabre laser par Luke en personne.

La situation actuelle, après Les Derniers Jedi

Au début de l'épisode VIII, la guerre fait toujours rage entre le leader suprême Snoke et son Premier ordre, et la Résistance, menée par la princesse Leia. Ben Solo alias Kylo Ren, en plein dilemne depuis qu'il a tué son propre père, se retourne contre Snoke et le tranche en deux avec son sabre laser. Mais Rey, qui tentait de le ramener vers le Côté Lumineux de la Force, déchante vite, puisque Kylo prend la place de Snoke à la tête du Premier ordre et devient plus cruel que jamais.

La situation semble désespérée pour la Resistance face à la puissance du Premier Ordre, à présent dirigé par Kylo Ren. Après la bataille de Crait, qui a vu s'affronter Kylo et son oncle Luke Skywalker, ce dernier est mort, et les survivants de la Résistance se sont enfuis à bord du Faucon Millenium. Mais Leia a pu envoyer un dernier message de détresse à ses alliés avant la bataille. Alliés qui joueront sûrement un rôle central dans le prochain épisode pour vaincre (ou pas) le Premier ordre. A ce stade, les derniers personnages importants vivants sont le stromtrooper repenti Finn, la nouvelle Jedi Rey, le pilote de chasse Poe, la princesse Leia, l'éternel Chewbacca et bien sûr Kylo Ren, qui sera l'homme à abattre dans l'épisode IX.