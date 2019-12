"Star Wars Jedi Fallen Order" : quand le jeu vidéo retrouve le souffle des origines

Le jeu vidéo "Star Wars Jedi Fallen Order" nous invite à incarner Cal Kestis, un jeune adepte de la Force à travers une quête initiatique qui fera de lui un vrai Jedi.

Star Wars Jedi Fallen Order est un jeu vidéo 100 % solo, à contrecourant de la mode actuelle des jeux en ligne et des habitudes de son éditeur Electronic Arts. Un pari qui peut sembler risqué mais qui répond à une vraie attente de fans souhaitant depuis longtemps replonger de façon ludique dans l'univers de Georges Lucas. A quelques jours de la sortie du final de la triple trilogie de Star Wars, le cadeau est le bienvenu. Le jeu a retrouvé la force des anciens épisodes et propose une aventure épique qui prolonge la grande histoire de Star Wars.

Electronic Arts

Quand j'étais petit, j'étais un Jedi

Cal Kestis est un survivant de la grande purge des Jedis initiée par l'empereur Palpatine et son fameux "ordre 66" à la fin de l'épisode III de la prélogie.

Le jeu débute 4 années plus tard sur Bracca où notre jeune padawan se cache en travaillant au démantèlement des vaisseaux spatiaux. Débusqué par l'Empire il ne doit son salut qu'à l'aide opportune d'un pilote Latéro et d'une Jedi déchue avec qui il va entreprendre une quête évidemment initiatique pour tenter de restaurer l'ordre Jedi et parachever sa formation.

La casse de Bracca dans Jedi Fallen Order (ELECTRONIC ARTS)

Au coeur de la saga

Décors grandioses, effets sonores, qualité des ambiances, le jeu développé par Respawn nous plonge immédiatement dans l'univers connu de Star Wars. Surfant sur la meilleure période de l'histoire, celle où l'Empire poursuit ceux qui osent se rebeller, il nous entraîne dans une aventure qui, sans être d'une grande originalité, parvient à faire souffler un vent épique jusqu'aux scènes finales où l'on verra ressurgir de vieilles connaissances.

Cal Kestis sur quadripode impérial dans Jedi Fallen Order (ELECTRONIC ARTS)

"Personne par la guerre, ne devient grand"

Cal Kestis, qui part à la recherche de tombeaux anciens, a accès à plusieurs planètes, dont Dathomir ou Kashyyyk, le berceau des Wookies. Les planètes sont vastes et variées et leur exploration peut se faire librement mais certains passages ne se débloquent qu'avec de nouvelles compétences acquises au cours de l'aventure. Même si vous pouvez passer d'une planète à l'autre à votre guise, l'histoire reste parfaitement linéaires et nul choix ne vous sera proposé pour en infléchir le cours.

Cal Kestis et BD1 dans Jedi Fallen Order (ELECTRONIC ARTS)

Gare au bipode

Les personnages secondaires sont assez inégaux et manquent parfois de relief mais on notera la présence d'un compagnon droïde à deux pattes nommé BD1 qui tient un vrai rôle auprès de notre héros, le soignant, le réconfortant ou partageant sa connaissance de l'environnement. Le duo fonctionne plutôt bien et vient renforcer un personnage de Cal Kestis assez peu charismatique.

Greez, le pilote du Mantis dans Jedi Fallen Order (ELECTRONIC ARTS)

"Fais le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai"

Le jeu est un mélange de combat, de parcours et d'énigme qui n'est pas sans rappeler Uncharted ou Tomb Raider. La sauvegarde ne pouvant se faire qu'en certains points précis, le joueur est contraint d'enchaîner ses prestations pour avancer ce qui donne un certain piment sans pour autant agacer. De plus, si l'on décide d'en profiter pour se soigner, les ennemis ressurgissent et il faut donc les combattre à nouveau. Un choix parfois cornéliens compte tenu de la difficulté des combats.

Cal Kestis et la neuvième soeur dans Jedi Fallen Order (ELECTRONIC ARTS)

"C'est à croire qu'il est protégé par la Force"

Pour réduire vos ennemis à néant vous bénéficiez d'un sabre laser et de l'inévitable usage de la Force. Les combats sont assez exigeants et vous demanderont pas mal de maîtrise (même si vous pouvez à tout moment passer dans un mode pépère). A vous de décider si vous préférez développer vos qualités de bretteur ou si la Force sera votre alliée privilégiée. Dans tous les cas, attendez-vous a de belles scènes de combat face à des adversaires coriaces et parfois très nombreux.

Cal Kestis dans Jedi Fallen Order (ELECTRONIC ARTS)

Star Wars Jedi Fallen Order nous offre donc une belle aventure dans laquelle les amoureux de l'univers de Georges Lucas se glisseront comme dans de bonnes vieilles pantoufles. Malgré quelques défauts techniques, sur les parcours notamment, le souffle épique est là et le plaisir toujours présent. A une époque où les producteurs de jeux ne jurent que par le multijoueur et les lootboxes, ce Star Wars fait figure d'ovni mais devrait pourtant convaincre les fans qui attendaient depuis longtemps un vrai jeu solo à la hauteur de leurs espoirs.

Star Wars Jedi Fallen Order sur PS4, Pc et Xbox One.