"Les gardiennes de la planète" : une plongée extraordinaire dans le quotidien des baleines

Ce documentaire spectaculaire et immersif sur les baleines sort mercredi 22 février au cinéma. Franceinfo a visionné le film en avant-première et a rencontré son réalisateur Jean-Albert Lièvre.

Ce mercredi 22 février, le documentaire immersif et poétique sur les baleines, Les gardiennes de la planète, sort en salles. Réalisé par Jean-Albert Lièvre et porté par la voix de Jean Dujardin, le film nous emmène à la rencontre de ces mammifères présents sur notre planète depuis plus de 50 millions d'années. Avec des images spectaculaires et une bande son aussi variée que les différents chants des baleines, on se laisse rapidement séduire par ces animaux à l'intelligence exceptionnelle.

Après cinq années de travail, le réalisateur Jean-Albert Lièvre (réalisateur de l'émission Ushuaïa et du documentaire Flore) se dit fier du travail accompli. "Ça fait longtemps que je voulais faire un film sur les baleines, ça date de la première fois où j'ai nagé avec elles, il y a plus de 30 ans. C'était tellement incroyable que j'ai eu très envie de partager cette émotion au cinéma", nous raconte-t-il. Le réalisateur s'est aussi inspiré du poème Whale Nation, véritable ode aux baleines, de Heathcote Williams.

Un tournage à l'écoute des baleines

Avec un tournage pendant la crise sanitaire, l'équipe du film a profité d'une mer calme au large du Mexique ou du Groenland. "Ça a été à la fois un problème et une chance, un problème car il y avait plusieurs destinations qui étaient complètement fermées. Mais là où on a pu aller, on était quasiment seuls sur l'eau, pas de touristes, ni de bateaux et surtout pas de bruits", nous confie Jean-Albert Lièvre.

Pour être sûr de trouver des baleines, le réalisateur est allé les chercher pendant les périodes de reproduction ou d’alimentation durant lesquelles elles se retrouvent dans des zones bien particulières. "On a travaillé avec des équipes locales et des spotters. Ce sont des personnes fortes en apnée qui vont repérer les baleines pour nous", explique-t-il. L'équipe de tournage a également dû faire preuve de patience. Parfois, pendant une semaine entière, aucune baleine n'a pointé le bout de son nez et "à d'autres moments, il suffit d'une heure, il se passe un truc fou et vous prenez les plans les plus magiques", ajoute le réalisateur.

"Les gardiennes de la planète" a été tourné en Bretagne, au Mexique, à Tahiti ou encore au Groenland. (Pan Distribution)

Protéger les baleines c'est nous protéger

Au-delà de tout ce que nous apprenons sur ce mammifère marin, le documentaire nous permet de prendre du recul sur notre propre existence et nous invite à nous reconnecter à la nature. "Les humains sur terre, on a appris à maitriser notre environnement, parfois en le détruisant pour l'adapter à nos besoins. Les baleines, elles, ont utilisé leur intelligence pour vivre en harmonie en s'adaptant à l'environnement", explique Jean-Albert Lièvre.

Capables de stocker jusqu'à 33 tonnes de dioxyde de carbone, les baleines jouent un rôle essentiel dans la préservation de notre planète. Un message écologique que le réalisateur veut transmettre "par la douceur et l'émotion. Je pense que c'est beaucoup plus efficace que par la leçon. C'est un message optimiste qui vient des baleines", conclut-il.

"Les Gardiennes de la planète", réalisé par Jean-Albert Lièvre sort au cinéma le 22 février 2023. (ALLOCINE)

La fiche

Genre : Documentaire, Famille

Réalisateur : Jean-Albert Lièvre

Narrateur : Jean Dujardin

Pays : France

Durée : 1h22

Sortie : 22 février 2023

Distributeur : Pan Distribution

Synopsis :

Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l'écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d'années.