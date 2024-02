"Le Molière imaginaire" : une vision inédite du grand dramaturge dans un film audacieux d'Olivier Py

Olivier Py, acteur, écrivain, homme de théâtre, et ancien directeur du Festival d'Avignon, dévoile avec son Molière imaginaire des facettes peu connues de ce grand acteur et dramaturge, devenu une icône nationale quasi "intouchable". Le film sort en salles le 14 février 2024.

"Par la mort non de diable ! Si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence et, quand il sera malade, je le laisserais mourir sans secours. Il aurait beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerais pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement, et je lui dirais : 'Crève, crève, cela t'apprendra une autre fois à te jouer à la Faculté'." Le 17 février 1673, Molière se prépare à monter sur la scène du théâtre du Palais-Royal, à Paris. Visage crayeux, yeux écarquillés, le célèbre dramaturge ne sait pas qu'il va jouer Le Malade imaginaire pour la dernière fois.

Là où Ariane Mnouchkine avait embrassé en 1978, dans un biopic épique de plus de quatre heures, toute la vie de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, Olivier Py choisit de concentrer son récit sur la dernière heure et demie de son existence, entre les quatre murs du théâtre du Palais-Royal à Paris, avant qu'il ne trépasse sur scène, comme le raconte la légende.

Une heure et demie rythmée par cette dernière représentation, sur scène, mais aussi en coulisses, ou encore dans les rangs des spectateurs pas toujours très attentifs, et où le roi brille par son absence.

"Sources convergentes"

À travers cette dernière représentation, c'est toute la vie du dramaturge qui est explorée. Le film évoque sa vie, ses rapports avec le pouvoir, et aussi sa vie intime. Dans ce film aux allures baroques, Olivier Py dévoile des aspects de la vie du grand dramaturge peu connus du public. Notamment cette relation qu'il a entretenue avec l'un des plus grands comédiens de l'époque, Michel Baron.

"Je connaissais un petit peu le monde du théâtre du XVIIe siècle, mais j'ai découvert des choses merveilleuses, comme cette histoire d'amour entre Baron et Molière, qui n'est peut-être qu'une hypothèse, mais qui a beaucoup de sources convergentes", confie le réalisateur, dans une interview à franceinfo Culture, qui dit s'être beaucoup documenté pour écrire son scénario.

Bertrand de Roffignac et Laurent Lafitte dans "Le Molière imaginaire" d'Olivier Py, sortie le 14 février 2024. (MEMENTO DISTRIBUTION)

Entre comédie et tragédie, le film dépoussière un monument national, faisant de lui un personnage complexe, avec ses zones d'ombre et ses paradoxes, avec sa flamboyance, sa ténacité et son courage, sa passion dévorante, mais aussi ses faiblesses, ou encore son obsession d'être abandonné par le souverain. "Ce qui est intéressant, c'est justement d'essayer de 'dé-muséifier' et de réhumaniser Molière", a confié à franceinfo Culture Laurent Lafitte, qui incarne avec panache ce Molière décalé.

Tourné en plan-séquence, à la bougie, dans un seul décor et dans des couleurs chaudes et saturées, le film plonge le spectateur dans une atmosphère presque irréelle tout en dessinant un portrait inattendu et ensorcelant de cette figure emblématique de la culture française.

La fiche

Genre : Biopic, Comédie dramatique, Historique

Réalisateur : Olivier Py

Acteurs : Laurent Lafitte, Stacy Martin, Bertrand de Roffignac

Pays : France

Durée : 1h 34

Sortie : 2024

Distributeur : Memento Distribution

Synopsis : Paris, 17 février 1673. Comme tous les soirs, Molière monte sur la scène du théâtre du Palais-Royal pour jouer Le Malade imaginaire. Ce sera sa dernière représentation.