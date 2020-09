L'endroit du décor : la Chine sur grand écran dans Mission Impossible III

Quatorze ans après la sortie du troisième volet de la saga Mission Impossible, qui raconte les aventures de l'agent Ethan Hunt, un groupe de touristes vient jouer les cascadeurs comme Tom Cruise. Moyennant 50 euros, ils peuvent le faire en toute sécurité. Bien harnachés, eux ne se jetteront pas dans le vide, mais vont se balancer à 380 mètres de hauteur sur une tour pour admirer la superbe vue sur les grattes-ciels de la Manhattan chinoise.

Tout un village mobilisé

Dans le film, l'action se déroule toujours à Shanghai, mais en réalité, nous sommes à 100 km de là, à Xitang, une ville de canaux. C’était en novembre 2005, tout le village était mobilisé, la plupart des habitants étaient figurants et payés 36 euros la journée. De ce tournage, tout le monde a gardé un bon souvenir, et l’équipe du film a laissé quelques éléments du décor. L’équipe est restée deux jours et demi à Xitang. Aujourd'hui encore, on vient visiter la ville moyennant 12 euros la journée, et photographier cette petite Venise de l’est.

