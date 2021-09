"Eugénie Grandet" : l’adaptation du roman de Balzac sort en salles

C. Heyrault, E. Cornet

Honoré de Balzac est mis à l’honneur dans un film éponyme réalisé par Marc Dugain. Dans cette adaptation, les spectateurs pourront (re)découvrir l’histoire bouleversante de la jeune Eugénie Grandet qui débute à Saumur dans les années 1830. Éprise de liberté et contrôlée par un patriarche avare, cette jeune héroïne qui fustige l’attitude paternelle à une époque où les droits des femmes sont inexistants, va tout mettre en oeuvre pour parvenir à s’en affranchir.

Une écriture féministe dans un langage plus moderne

Dans son adaptation, Marc Dugain a souhaité montrer la réalité vécue par les femmes à l’ère balzacienne : "Balzac était un féministe et avait une très forte conscience de la condition des femmes de son époque, qui était terrifiante". Pour ce faire, il a également dû adapter le texte daté du XIXème siècle. "Marc a trouvé ce chemin très subtil entre un langage d’époque et un langage plus moderne", explique Joséphine Japy qui joue le rôle principal. Le film sortira en salles le mercredi 29 septembre. Par ailleurs, il ne s’agit pas de la seule adaptation d’un roman de Balzac à sortir en salles. Dans un mois Illusions perdues, réalisé par Xavier Giannoli sera disponible sur les écrans.