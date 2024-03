"Comme un fils" : Vincent Lindon dans le rôle d'un professeur de français en dépression sauvé par un jeune Rom

Avec ce nouveau long-métrage humaniste, Nicolas Boukhrief fait le récit bouleversant d'une rencontre entre deux âmes endeuillées, d'un côté un professeur esseulé et désabusé, de l'autre un enfant roumain exploité et maltraité.

Après avoir adapté en 2018 Trois jours et une vie, thriller et best-seller de Pierre Lemaitre, Nicolas Boukhrief revient avec un nouveau drame, Comme un fils, qui aborde cette fois une double question : celle de l'essoufflement de l'engagement des professeurs dans les écoles de la République, et celle des conditions de vie des enfants migrants. Comme un fils sort en salle le 6 mars.

Jacques (Vincent Lindon), professeur de français, a quitté temporairement l'Éducation nationale après une altercation dans sa classe. Il tourne un peu en rond, seul dans sa grande maison vide. Un jour, alors qu'il fait ses courses à l'épicerie du coin, trois jeunes agressent le commerçant. Jacques s'interpose et participe à l'arrestation de l'un d'entre eux, Victor (Stefan Virgil Stoica), un jeune Rom de 14 ans, immédiatement embarqué par la police. Quand Victor réapparaît quelques jours plus tard, Jacques, touché par ce garçon exploité et battu, décide de prendre son destin en main. Cette rencontre va bouleverser la vie de l'enfant, et redonner du sens à celle de Jacques.

Le professeur vit dans une grande maison bourgeoise, comme ses collègues chez qui il est invité. On s'en étonne, et puis on oublie. Jacques est un esthète, amoureux des livres anciens, qu'il collectionne et bichonne à ses heures perdues. Quand il a besoin d'argent, il vend ouvrage après ouvrage pour s'attacher les visites quotidiennes de Victor, qu'il monnaye avec la famille.

Le film aborde avec sensibilité la question du deuil, de la filiation et de la transmission, avec en arrière-plan la question sociale de l'accueil des Roms, de leurs conditions de vie, de la violence qui s'exerce parfois sur les enfants, traitée ici avec justesse, sans caricature, et sans pathos.

Nouvelle famille

À travers cette rencontre avec Victor, et dans l'attention qu'il lui porte, Jacques renoue le fil de sa vie, rompu par un deuil. Il retrouve aussi un sens à son métier d'enseignant, en s'engageant dans l'éducation de Victor. "Le malaise de beaucoup de professeurs vient de leur relation à la structure dans laquelle ils évoluent plutôt que d’un rejet du fait même d’enseigner", souligne le réalisateur, qui a enquêté dans le milieu éducatif pour préparer son film. La joie d'exercer son métier, Jacques la retrouve également dans son engagement auprès des enfants de migrants accueillis dans une association. Un lieu qui lui offre au passage une nouvelle famille, et peut-être même un nouvel amour.

Vincent Lindon, une fois encore très engagé et juste, est à la hauteur du jeune Stefan Virgil Stoica, l'excellent jeune acteur roumain interprétant avec un mélange d'intensité et de sobriété le rôle de Victor, casté dans une école d'art dramatique en Roumanie. Les personnages qui composent la famille élargie de Victor sont interprétés par des Roms, que le réalisateur a rencontrés grâce à l'association La Pagaille, fondée par Gaëtan Lecompte, qui est devenu le conseiller technique sur le film pour cette question.

Stefan Virgil Stoica dans le film "Comme un fils" de Nicolas Boukhrief, sortie le 6 mars 2024. (2023SWWAD)

"Cela a donné lieu à des rencontres formidables : la plupart étaient solaires, heureux de partager leurs expériences et leur énergie", confie le réalisateur dans la présentation du film. Certains ont également intégré l'équipe de la décoration, "pour aider à la construction du camp et le rendre le plus réaliste possible", précise-t-il.

La caméra est quasi en permanence en mouvement, au plus près des personnages. À la manière d'un reportage, les images sont saisies sur le vif, nous emportant dans les bouleversements émotionnels des personnages. Le film se déploie néanmoins dans un rythme lent – celui de la patience qu'il faut à Jacques pour conquérir la confiance d'un Victor écorché par la vie. Et inversement. "Je sers à quoi ?", s'interroge Jacques au début de l'histoire. Une question à laquelle répond ce film humaniste, qui rend un hommage singulier au métier d'enseignant.

Affiche du film "Comme un fils" de Nicolas Boukhrief, sortie le 6 mars 2024. (LE PACTE)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Nicolas Boukhrief

Acteurs : Vincent Lindon, Karole Rocher, Stefan Virgil Stoica

Pays : France

Durée : 1h42

Sortie : 2024

Distributeur : Le Pacte

Synopsis : Jacques Romand est un professeur qui a perdu sa vocation. Témoin d’une agression dans une épicerie de quartier, il permet l’arrestation de l’un des voleurs : Victor, 14 ans. Mais en découvrant le sort de ce gamin déscolarisé que l’on force à voler pour survivre, Jacques va tout mettre en œuvre pour venir en aide à ce jeune parti sur de si mauvais rails. Quitte à affronter ceux qui l’exploitent. En luttant contre les réticences mêmes de Victor pour tenter de lui offrir un avenir meilleur, Jacques va changer son propre destin...