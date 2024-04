"Borgo", un film inspiré d'une histoire vraie qui plonge dans les contradictions d'une surveillante de prison en Corse

Mercredi 17 avril sort dans les salles françaises le film Borgo de Stéphane Demoustier, avec Hafsia Herzi dans le rôle principal. Ce long-métrage est inspiré d'un fait divers qui s'est déroulé en Corse en 2017, un double assassinat pour lequel les commanditaires avaient reçu des informations d'une surveillante de prison.

Borgo, c'est le nom de ce centre pénitentiaire situé entre le centre-ville de Bastia et son aéroport. C'est là que débarque Mélissa, avec son mari et ses deux enfants, pour prendre son nouveau poste. Les détenus dont elle a la charge sont tous des hommes, tous corses. Hostiles et méfiants au départ, ils vont finir par mutuellement s'apprivoiser : elle va d'abord leur rendre des petits services, avant de franchir la ligne rouge et donner des informations à des voyous à l'extérieur.

Réaliste sur les usages locaux

Stéphane Demoustier n'est pas corse, mais son film est incroyablement réaliste sur l'atmosphère parfois tendue et les usages locaux. "J'avais l'impression qu'avec cette histoire, j'avais une porte d'entrée qui légitimait le projet, observe le réalisateur. C'est l'histoire d'une femme qui n'est pas corse, qui débarque là-bas, qui ne comprend pas les codes, ni la langue ou certains usages, et qui va essayer de tout décrypter. Et moi je suis comme elle. J'avais des gens qui me conseillaient, m'aiguillonnaient, pour rebondir sur les idées que je pouvais avoir. Ce qui m'intéresse quand je fais un film, c'est aller à la rencontre d'un territoire et des gens qui y habitent."

"J'ai essayé de m'imprégner de ce que je voyais, de ce qu'on me racontait et des gens que je rencontrais." Stéphane Demoustier, réalisateur de "Borgo" à franceinfo

Et si Borgo prend forcément quelques libertés avec les faits réels, le personnage de Mélissa est fascinant. Le réalisateur ne la juge ni ne la condamne jamais, laissant la police et la justice s'en charger.

Formidable Hafsia Herzi

Pour incarner cette femme ambiguë et contradictoire, Hafsia Herzi est à nouveau formidable. "C'est une immense actrice, c'est facile de travailler avec elle, confie Stéphane Demoustier, dithyrambique. Il n'y a aucun calcul chez elle et il y a un abandon dans le personnage. C'est souvent un peu galvaudé comme terme mais c'est vrai, elle y va totalement."

"Je lui disais souvent qu'elle n'avait qu'à ressentir les choses, mais qu'elle n'avait pas besoin de nous les montrer. Elle s'est fondue là-dedans tout en y apportant sa personnalité, et ça s'est fait facilement." Stéphane Demoustier, réalisateur de "Borgo" parlant de Hafsia Herzi, à franceinfo

Le reste du casting est à l'avenant : Michel Fau et Florence Loiret-Caille dans des rôles presque humoristiques et surtout le groupe de détenus, remarquables, des comédiens non-professionnels pour la plupart castés par Julie Allione, qui travaille habituellement sur les films de Thierry de Peretti.