"Avengers : Endgame" : 2,8 millions de spectateurs en France en 5 jours

Le film de super-héros de l'univers Marvel a fait le meilleur démarrage de l'histoire du box-office nord-américain.

"Avengers : Endgame" a attiré en cinq jours 2,8 millions de spectateurs en France après avoir récolté la super somme de 350 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada, et 1,2 milliard dans le monde depuis sa sortie mercredi.

The Walt Disney Company

L'ancien record tenu par Infinity War

Des débuts supersoniques pour le quatrième et dernier volet des aventures d'Iron Man, Hulk, Thor et compagnie, truffé de combats spectaculaires, d'humour et de larmes, qui efface ainsi le record établi en 2018 par le troisième opus, Avengers : Infinity War, et ses 257,7 millions de dollars.

Un autre film de l'univers cinématographique Marvel occupe, très loin derrière avec 8,1 millions de dollars, la deuxième place du box-office nord-américain : Captain Marvel, dans lequel l'actrice oscarisée Brie Larson incarne une ancienne pilote d'élite dotée de super-pouvoirs.

Une manne pour Disney

Ils devancent un autre film de super-héros, cette fois de l'écurie D.C. Comics, Shazam!, dont les 5,5 millions de dollars du weekend lui permettent de dépasser les 130 millions sur un mois. Jusqu'à présent, les 22 blockbusters adaptés des comics inventés par Stan Lee ont rapporté près de 20 milliards de dollars aux studios Marvel.

Dans la foulée des super-héros, le cours de l'action du groupe Walt Disney s'est lui aussi envolé lundi matin à la Bourse de New York pour établir un nouveau record historique, au-delà de 142 dollars. L'action Disney avait déjà bondi le 12 avril lorsque le groupe, numéro un du divertissement mondial, avait présenté sa future plateforme de vidéo à la demande.