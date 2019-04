"La Reine des Neiges", "Star Wars"... Disney fait son entrée dans le marché du streaming

Sa plateforme, qui sera moins chère que Netflix, a été dévoilée en détail jeudi, pour un lancement en fin d'année aux Etats-Unis.

Mickey casse les prix. La plateforme de streaming de Disney, qui sera moins chère que Netflix, a été dévoilée en détail jeudi 12 avril, pour un lancement en fin d'année aux Etats-Unis. Disney+ sera lancée le 12 novembre aux Etats-Unis, au prix de 6,99 dollars par mois (environ 6,20 euros), un prix "que nous avons voulu accessible" aux plus de consommateurs possible, a commenté jeudi Bob Iger, patron de la World Disney Company, en présentant cette nouvelle offre aux investisseurs.

La plateforme sera lancée ensuite progressivement à d'autres régions du monde, à commencer par l'Europe de l'Ouest, ont précisé les responsables du géant américain qui vient de boucler son rachat d'une bonne partie de 21st Century Fox, étoffant ainsi encore son catalogue.

7 500 épisodes de séries et 400 films issus du catalogue historique

Disney a promis notamment une série animée dérivée de Toy Story ou une série à gros budget tirée de l'univers Star Wars, appelée The Mandalorian. Disney+ proposera non seulement le catalogue des productions Disney mais aussi de Pixar, les franchises Star Wars et Marvel ou les programmes de la chaîne National Geographic. En outre, les 30 saisons de la série animée Les Simpsons (venant de chez Fox) seront aussi disponibles sur la plateforme.

Le film Captain Marvel, actuellement en salles, sera disponible en exclusivité dès le lancement, ont ajouté les responsables du groupe. Les abonnés pourront, en premier lieu, accéder à 7 500 épisodes de séries, 400 films issus du catalogue historique et 100 films plus récents.

Disney anticipe "60 à 90 millions d'abonnés dans le monde d'ici la fin de (l'exercice budgétaire) 2024", dont les deux tiers en dehors des Etats-Unis, a précisé la directrice financière Christine McCarthy, ajoutant que le groupe comptait investir environ un milliard de dollars pour les contenus originaux la première année. Le groupe n'anticipe pas de bénéfices pour Disney+ avant environ cinq ans.