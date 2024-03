Reportage "Bien sûr qu'elle mérite un Oscar" : en Allemagne, la ville d'enfance de Sandra Hüller croit au sacre de l'actrice d'"Anatomie d'une chute"

Les Oscars se tiennent dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars, à Los Angeles. Comme chaque année, la grand-messe hollywoodienne du cinéma décerne ses récompenses considérées parmi les plus prestigieuses du septième Art. Outre Oppenheimer nommé 13 fois, le film français Anatomie d’une chute de Justine Triet apparaît lui dans cinq catégories, dont celle de la meilleure actrice, avec l’Allemande Sandra Hüller qui est en lice. Déjà récompensée par un César, la comédienne de 45 ans est originaire de Thuringe, région du cœur de l’Allemagne.

C'est à Friedrichroda, une ville de 7 200 habitants que l'actrice a grandi. Le théâtre de plein air où elle a fait ses premiers pas sur scène est toujours là, perché sur les hauteurs de la ville, au milieu de la forêt d'épicéas et de bouleaux. "Elle avait beaucoup d'ambition, se rappelle Annett Fuchs, son amie de l'époque au sein de la troupe de théâtre de son lycée. Elle s'investissait énormément. Un jour, elle a joué le rôle d'un homme et pour être réaliste à 100 pour 100, elle a travaillé sur la démarche masculine, la façon de s'exprimer et le langage corporel. Pour nous, c'était seulement un hobby. Mais elle, elle prenait ça très, très au sérieux".

"Elle joue les personnages comme si c'était sa propre vie"

Aujourd'hui à la retraite, Petra Möller, l'ancienne professeure d'économie de Sandra Hüller, continue à suivre sa carrière. "J'ai vu 'Anatomie d'une chute' avec une amie et nous avons été très, très impressionnés, confie-t-elle. Elle est formidable. Elle joue les personnages comme si c'était sa propre vie. Bien sûr qu'elle mérite un Oscar. Je pense qu’il n’y a pas de meilleure actrice en ce moment".

À 20 ans, Sandra Hüller a déménagé à Berlin pour étudier l’art dramatique et ses séjours à Friedrichroda sont devenus plus rares. Avec le temps, la ville est retombée dans un anonymat relatif, sauf ces derniers jours explique le maire, Thomas Klöppel : "C’est une fierté quand on a des personnalités qui font connaître notre ville dans le monde, dit-il. Depuis les nominations aux Oscars, on est tout le temps sollicité. On fait tous les ans un calendrier de la commune et on lui envoie à chaque fois pour qu’elle puisse voir un peu sa patrie".

Le lycée de Friedrichroda (Allemagne) au sein duquel Sandra Hüller a fait ses premiers pas de comédienne. (SEBASTIEN BAER / FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Ce soir-là, dans la salle numéro 7, le cinéma de la grande ville voisine passe Anatomie d'une chute et le film est à l'affiche depuis novembre. "C'est complet jusqu'à la dernière place", explique Yvonne Mitzenheim, la directrice du cinéma. "Ça s'était un peu calmé mais maintenant, avec les Oscars, c'est à nouveau plein. Beaucoup ont déjà vu le film trois ou quatre fois. C'est un grand succès. Ce serait bien qu’elle nous rende visite un jour, on serait ravis", ajoute-t-elle.

Depuis trois jours, le cinéma diffuse aussi La zone d'intérêt, où Sandra Hüller incarne l'épouse du commandant du camp de concentration d'Auschwitz. Le film est nommé dans cinq catégories aux Oscars, tout comme Anatomie d'une chute.