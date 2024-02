Qui est Sandra Hüller, César 2024 de la meilleure actrice pour "Anatomie d'une chute" ?

Habituée des rôles complexes, Sandra Hüller s'est imposée comme un des visages des films d'auteur européens depuis la comédie Toni Erdmann qui l'a révélée en 2016, jusqu'à Anatomie d'une chute qui lui a valu vendredi le César de la meilleure actrice à la grand-messe du cinéma français.

2023 a été doublement son année puisqu'elle a joué dans Anatomie d'une chute, Palme d'or à Cannes, sur une femme accusée du meurtre de son compagnon, et The Zone of Interest qui a remporté le Grand prix lors du même festival.

"Tout ce qui sort d'elle est fort à 100%"

Elle y incarne de manière glaçante l'épouse de l'officier SS Rudolf Höss, vivant comme si de rien n'était aux portes du camp d'Auschwitz. "Je ne dis jamais qu'un film que je fais est important mais, là, c'est le cas", assurait-elle à l'AFP en janvier à propos de ce rôle sur la banalité du mal.

"En tant qu'Allemande, je ressens une responsabilité particulière à jouer le rôle d'une femme nazie, mais en même temps il n'y a aucun moyen, de jouer ce rôle d'une façon satisfaisante, exacte", avait déclaré l'actrice en conférence de presse à Cannes.

"Tout ce qui sort d'elle est fort à 100%", a témoigné auprès de l'AFP la réalisatrice Justine Triet, qui l'avait déjà fait tourner aux côtés de Virginie Efira dans Sibyl (2019).

"Par sa formation d'actrice de théâtre, elle a une manière de travailler complètement différente, quand elle arrive, elle a travaillé des mois sur le film et donc les premières prises sont très fortes".

Elue deux fois actrice de l'année par le magazine Theater Heute

"C'est une actrice qui a un réel point de vue sur son personnage, il y a un vrai échange" avec elle, a poursuivi la réalisatrice qui fait jouer Sandra Hüller en allemand, français et anglais. "Sandra amène une opacité, quelque chose de très complexe", a-t-elle ajouté.

Son talent s'est révélé en 2016 avec la comédie Toni Erdmann de l'Allemande Maren Ade, sur la relation entre un père loufoque et sa fille plus traditionnelle. Un film qui avait fait hurler de rire la Croisette.

Avant cela, elle avait déjà obtenu de nombreuses récompenses, dont l'Ours d'argent à Berlin en 2006 pour son rôle dans "Requiem" de Hans-Christian Schmid, où elle campait une jeune fille prisonnière de son épilepsie et de séances d'exorcisme.

Elle a aussi été sacrée meilleure actrice dans un second rôle en 2014 lors des Deutscher Filmpreis, les César allemands, pour Finsterworld, un drame familial dans lequel on retrouvait certains des meilleurs talents d'outre-Rhin.

Celle qui a aussi été élue deux fois actrice de l'année par le magazine Theater Heute a campé des personnages aussi différents que Courtney Love, la compagne de Kurt Cobain, et la reine Elisabeth Ire. Née le 30 avril 1978, la jeune femme, qui est originaire d'Allemagne de l'Est, a suivi des cours de comédie à Berlin après la chute du Mur. Elle a commencé sa carrière au théâtre avant de la poursuivre sur grand écran.

"Intelligence expressive"

La revue spécialisée Variety l'a décrite comme "une actrice à l'intuition rare et à l'intelligence expressive" capable de jouer "toutes les nuances de l'art dramatique".

Sur les planches, elle a souvent collaboré avec le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier et s'est illustrée dans une palette de rôles, des plus classiques tels que Shakespeare jusqu'à des textes d'avant-garde.

"Jeune, j'ai fait ça juste par plaisir et par besoin de jouer. C'était la chose la plus plaisante que je pouvais choisir. Quand on grandit, de plus en plus de gens voient ce que vous faites et les responsabilités changent", déclarait à l'AFP l'actrice, qui vit aujourd'hui à Leipzig, dans l'est du pays, et est très discrète sur sa vie privée.

"Moi, j'ai tout ce dont je rêve. Je n'ai pas de plan, ni rien. J'espère que ce monde sera un peu plus en paix et qu'on va résoudre les problèmes qu'il rencontre. C'est beaucoup plus important que ma carrière", a-t-elle ajouté.