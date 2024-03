Oscars 2024 : les dix derniers vainqueurs de l'Oscar du meilleur film

"Oppenheimer", "Pauvres Créatures", "Killers of the Flower Moon", "Barbie" ou encore "Anatomie d'une chute"... Quel film remportera cette année l'Oscar du meilleur film ? Le suspense reste entier. En attendant, voici la liste des dix derniers longs métrages couronnés par la statuette reine.

La 96e cérémonie des Oscars aura lieu dimanche à Los Angeles. Oppenheimer de Christopher Nolan mène la course aux statuettes avec 13 nominations, suivi par Pauvres Créatures (11) et Killers of the Flower Moon (10). Barbie compte 8 nominations et le film français Anatomie d'une chute est lui nommé dans 5 catégories, dont celle du meilleur film.

Voici la liste des œuvres qui ont reçu l'Oscar du meilleur long-métrage, récompense suprême à Hollywood, ces 10 dernières années.

2023 - "Everything Everywhere All At Once", de Daniel Scheinert, Daniel Kwan

Le film de Daniel Kwan et Daniel Scheinert, qui mélange kung-fu, comédie dramatique familiale, science-fiction et multivers, avait raflé sept statuettes, dont celle du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh.

2022 - "CODA", de Siân Heder

Dans une ville de pêcheurs du Massachusetts. Ruby, dix-sept ans, est l'unique membre de sa famille à ne pas être atteint de surdité - également désignée comme CODA, acronyme de l'anglais pour "child of deaf adults". Lorsque Ruby s'inscrit à la chorale du lycée, elle se découvre un don pour le chant et s'éprend de son partenaire Miles. Encouragée par son professeur, Ruby se retrouve écartelée entre les obligations qu'elle croit devoir à sa famille et la poursuite de ses rêves. Le remake américain de La famille Bélier. C'est le film qui a permis à Apple TV+ de devenir la première plateforme de streaming à l'emporter aux Oscars dans la catégorie phare du meilleur long-métrage.

2021 - "Nomadland", de Chloé Zhao

Le film de Chloé Zhao a également remporté en 2021 la statuette du meilleur film et de la meilleure réalisation, avec l'histoire de Fern, une femme qui décide de prendre son van et la voie d’une vie nomade, seule, après avoir perdu son travail.

2020 - "Parasite", de Bong Joon-Ho

Le Sud-coréen avait également raflé en 2020 la Palme d'or au Festival de Cannes avec ce film époustouflant sur la lutte des classes, qui l'histoire d'une famille de chômeurs dont la vie va changer le jour où leur fils devient professeur d'anglais pour une famille bourgeoise. L'arrivée de ces "parasites" va marquer le début d'un engrenage incontrôlable.

2019 - "Green Book : sur les routes du Sud", de Peter Farrelly

Ce road movie de Peter Farrelly sur les préjugés de l'Amérique des années 1960,avait aussi été récompensé par trois Golden Globes. Il raconte l'histoire de Don Shirley, un des rares pianistes classiques noirs de l'époque qui entreprend une tournée de concerts dans le Sud américain ségrégationniste et engage pour le conduire et le protéger un blanc, Tony Lip, un américain d'origine italienne, tout droit sorti du Bronx.



2018 - "La Forme de l'eau", de Guillermo del Toro

La Forme de l'eau, histoire d'amour fantastique entre une femme de ménage muette et une créature amphibienne, avait remporté l'Oscar du meilleur film et son réalisateur, Guillermo del Torol'Oscar du meilleur réalisateur. Le film avait également emporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise.

2017 - "Moonlight", de Barry Jenkins

L'Oscar pour le meilleur film en 2027 avait d'abord été attribué par erreur à La La Land, avant que l'équipe ne se rende compte de l'erreur. Adaptation de la pièce de Tarell Alvin McCraney Choir Boy, le film traite de la communauté afro-américaine à travers un personnage pris à trois âges de sa vie.

2016 - "Spotlight", de Tom Mc Carthy

Adapté de faits réels, Spotlight retrace la fascinante enquête du Boston Globe – couronnée par le prix Pulitzer – qui a mis à jour un scandale sans précédent au sein de l’Eglise Catholique. Une équipe de journalistes d’investigation, baptisée Spotlight, a enquêté pendant 12 mois sur des suspicions d’abus sexuels au sein d’une des institutions les plus anciennes et les plus respectées au monde. L’enquête révélera que L’Eglise Catholique a protégé pendant des décennies les personnalités religieuses, juridiques et politiques les plus en vue de Boston, et déclenchera par la suite une vague de révélations dans le monde entier.

2015 - "Birdman", d' Alejandro Gonzalez Inarritu

Le film "Birdman" avait raflé en 2015 cinq prix aux Oscars. Michael Keaton y incarne un ancien acteur sur le retour qui fut un super-héros à succès. Le film est une satire sur la célébrité à la fois touchante et humoristique.

2014 - "12 Years A Slave", de Steve McQueen

Un film sur l’esclavage aux XIXe siècle aux Etats-Unis, raconte l'histoire aux États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession de Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New York, enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien : cette rencontre va changer sa vie…

Les dix films précédemment couronnés sont Argo (2013), The Artist (2012), Le Discours d'un roi (2011), Démineurs (2010), Slumdog Millionaire (2009), No Country for Old Men (2008), Les Infiltrés (2007), Collision (2006), Million Dollar Baby (2005), Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi (2004).