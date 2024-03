Oscars 2024 : "C’est un succès énorme pour ce film", analyse Daniela Elstner, directrice générale d’UniFrance, à propos d'"Anatomie d’une chute"

Daniela Elstner, directrice générale d’UniFrance, était en duplex sur le plateau du 19/20 info dimanche 10 mars. Elle a évoqué la cérémonie des Oscars, qui a nommé "Anatomie d'une chute" dans cinq catégories.

Ce dimanche 10 mars sonnera la fin du suspense pour Justine Triet. La réalisatrice Française est en effet nommée dans cinq catégories aux Oscars, pour son film Anatomie d’une chute. Et pour la directrice générale d’UniFrance, l’organisme chargé de promouvoir et d’exporter le cinéma français, les chances que le film rafle une ou plusieurs statuettes à l’issue de la cérémonie ne sont pas négligeables. "Il faut vraiment dire que cinq nominations, dont les deux catégories qui sont les plus importantes, c’est un succès énorme pour ce film qui, d’ailleurs, séduit aussi le public dans le monde entier", a ainsi analysé Daniela Elstner.

Palme d’or à Cannes en 2023

Après avoir obtenu la Palme d’or à Cannes en 2023, le film a bénéficié d’un coup de projecteur important. Et c’est sur ce succès qu’a surfé l’équipe du film, en multipliant les interviews pour faire connaître encore davantage le long-métrage. "Il faut savoir que c’est énormément de travail", souligne Daniela Elstner. Et la belle histoire pourrait bien continuer : obtenir un Oscar est souvent gage d’opportunités à l’international, et en particulier aux États-Unis.