Oscars 2022 : la gifle de Will Smith devient un mème sur les réseaux sociaux

Un geste qui a provoqué la stupeur et les détournements. Furieux, Will Smith est monté sur scène dimanche 27 mars en pleine cérémonie des Oscars pour frapper au visage l'humoriste Chris Rock. Le présentateur venait de faire une plaisanterie sur l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett Smith en comparant ses cheveux, coupés à ras, au crâne rasé de Demi Moore dans le film A Armes égales de Ridley Scott (1997).

La gifle a suscité de nombreux mèmes sur les réseaux sociaux, certains internautes détournant le geste de l'acteur, d'autres les réactions des acteurs présents dans la salle. Petite sélection.