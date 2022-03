Oscars : Will Smith frappe Chris Rock sur scène juste avant de recevoir le prix du meilleur acteur

Chris Rock venait de faire une plaisanterie sur l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett-Smith.

Un accès de violence en pleine cérémonie des Oscars. L'acteur Will Smith a giflé sur scène l'un des présentateurs de la 94e cérémonie des plus prestigieux prix d'Hollywood, Chris Rock, dimanche 27 mars. Chris Rock venait de faire une plaisanterie sur l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett-Smith. Il a comparé ses cheveux, coupés à ras, au crâne rasé de Demi Moore dans le film A Armes égales de Ridley Scott (1997).

Jada Pinkett-Smith, qui a publiquement évoqué par le passé son alopécie, qui provoque une chute partielle ou totale des cheveux, a levé les yeux au ciel. D'abord hilare, Will Smith est ensuite monté sur scène et a giflé Chris Rock, le bruit du coup résonnant dans les micros devant une assistance abasourdie.

La chaîne ABC a coupé le son pendant la scène qui a suivi, mais le dialogue était audible sur des télévisions étrangères. "Wow. Wow. Will Smith vient de me démonter la tête", a lâché Chris Rock. "C'était une blague sur A Armes égales", s'est-il justifié auprès de l'acteur. "Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche", a hurlé Will Smith, revenu au côté de son épouse.

L'acteur a ensuite remporté l'Oscar du meilleur acteur pour La Méthode Williams, où il incarne le père entraîneur des championnes de tennis Serena et Venus Williams. "Je veux m'excuser auprès de l'Académie" des Oscars, a-t-il lancé en pleurs. "L'amour vous fait faire des choses folles", a-t-il ajouté, le visage couvert de larmes.