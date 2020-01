Le film "Les Misérables", du réalisateur français Ladj Ly, nommé aux Oscars dans la catégorie "meilleur film étranger"

Le film a obtenu le Prix du jury à Cannes en mai 2019.

Les Misérables, du réalisateur Ladj Ly, est nommé aux Oscars dans la catégorie "meilleur film étranger", lundi 13 janvier. Le long-métrage du réalisateur Ladj Ly raconte l'histoire d'une bavure policière dans la cité de Montfermeil en Seine-Saint-Denis, à travers le destin de "Pento" (Damien Bonnard), un flic qui débarque à la brigade anti-criminalité de Montfermeil et va se retrouver pris dans une situation qui le dépasse.

En lice avec Almodovar et "Parasite", la Palme d'or à Cannes