Mostra de Venise : l'édition 2024 accueille une myriade de stars et, pour la première fois, une section séries

La 81e Mostra de Venise s'ouvre mercredi 28 août. Après une édition 2023 en demi-teinte à cause de la grève à Hollywood, une kyrielle de stars va passer cette année dans la lagune. Les vedettes et le film les plus attendus sont assurément Lady Gaga et Joaquin Phoenix, pour la suite du Joker, toujours aussi effrayant. Mais il y a bataille avec Nicole Kidman et Antonio Banderas à l'affiche de Babygirl, un thriller érotique, ou avec Brad Pitt et George Clooney, réunis armes à la main dans Wolfs.

Le film d'ouverture sera aussi un véritable feu d'artifice, avec Michael Keaton, Winona Ryder ou encore Willem Dafoe dans la suite du cultissime Beetlejuice de Tim Burton. "Venise a retrouvé les premiers rangs avec une limite : ce que Cannes a en plus, c'est le marché du film", estime Laura Delli Colli, l'une des plumes de la critique cinéma en Italie.

Particularité de cette édition, une petite section est consacrée aux séries, hors concours. Families Like Ours, de Thomas Vinterberg et Disclaimer, d’Alfonso Cuaron, seront notamment projetés. Sur deux soirées à chaque fois, les festivaliers vont enchaîner sept à dix heures devant l'écran.

"Ce ne sont pas des séries TV, ce sont de vrais films, très longs, explique Alberto Barbera, le directeur artistique de la Mostra, lors de la conférence de presse de présentation. Il nous a paru important de faire cette expérience. C'est le rôle du festival de relever les changements marquants dans le monde des images animées."

Claude Lelouch invité d'honneur

Côté français, trois films sont en concours : Leurs enfants après eux, tiré du livre prix Goncourt 2018 de Nicolas Mathieu, Jouer avec le feu et avec Vincent Lindon, et Trois amies d'Emmanuel Mouret. Et la présidente du jury est française, Isabelle Huppert. "Elle est très connue, très aimée ici, mais c'est un os. Huppert a son caractère, ajoute Laura Delli Colli. Ce qui est bien, c'est qu'elle surprend souvent, elle nous surprendra peut-être comme présidente du jury." Claude Lelouch sera également à Venise cette année, dont le nouveau film, Finalement, sera présenté hors compétition.