Michel Piccoli "irradiait", "c'était une leçon", "un grand papa du cinéma"... Robin Renucci et sa troupe rendent hommage à l'acteur disparu

Après la mort de Michel Piccoli, le 18 mai, à l'âge de 94 ans, ses pairs lui rendent hommage. En pleine répétition d'une pièce de théâtre, Robin Renucci et ses comédiens se souviennent de cet acteur inspirant.

Un grand acteur français s’est éteint, mardi 19 mai. Michel Piccoli est mort à l’âge de 94 ans. Il avait joué pour les plus grands réalisateurs, comme Luis Buñuel, Jean-Luc Godard, ou encore Claude Sautet, ce qui lui a notamment valu d'être aimé par le public, mais également par ses pairs. "Je me souviens profondément de sa voix, que j'ai encore dans l'oreille… Une voix à la fois pleine, grave et posée", décrit Robin Renucci. L'acteur et réalisateur l'avait rencontré en 1988, sur le tournage du film Blanc de Chine. Aujourd'hui, il met en scène Britannicus de Racine, pour le Centre dramatique national des Tréteaux de France, qu'il dirige, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Michel Piccoli, c'était une leçon ! Toute l'élégance, la force, le poids, qu'il avait dans les choses de la vie…Robin Renucci, directeur du CDN des Tréteaux de France.à franceinfo

Alors que ses comédiens répètent, Robin Renucci se souvient d'un homme pédagogue, attentif, et doux auprès des jeunes comédiens. Il se souvient également d'un acteur aux multiples facettes. "Curieusement, ce n'était pas un acteur dit de composition", analyse le metteur en scène avant de préciser : "Il n'y avait pas de transformation absolue à chaque rôle. Pourtant, quand on regarde bien, chaque rôle a une sensibilité complètement différente, un phrasé légèrement différent, une attitude différente."

J'ai grandi avec Piccoli !Stéphanie Ruaux, comédienne. à franceinfo

Entre deux répliques de Britannicus, la comédienne Stéphanie Ruaux se confie elle aussi sur son rapport à Michel Piccoli. Agée de 48 ans, elle considère avoir grandi avec lui. "C'était quelqu'un qui irradiait, se souvient-elle. Quand on regarde au niveau des canons de beauté, ce n'était pas un homme qu'on pourrait qualifier de sublimement beau. Pourtant, c'était quelqu'un dont le charme passait au-delà de tout ! Il a joué avec de très très belles femmes."

Il marquera tout le monde.Louise Legendre, comédienne.à franceinfo

Sa jeune partenaire sur les planches, Louise Legendre acquiesce. À 22 ans, elle se remémore l'avoir découvert dans Les Demoiselles de Rochefort, quand elle était enfant. "C'était vraiment un grand papa de théâtre et de cinéma. Quand on le voit à l'écran c'est quelqu'un de tellement inspirant, tellement fort, même si ce n'est pas un acteur de ma génération." Au théâtre, au cinéma ou à la télévision, Michel Piccoli était un acteur complet, exigeant et populaire. C'est aussi ce que retiennent les comédiens de la troupe de Robin Renucci.