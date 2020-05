"Un caméléon", "un acteur gigantesque", "un homme charmant" : le monde du cinéma rend hommage à Michel Piccoli

Ceux qui ont côtoyé ou simplement admiré Michel Piccoli lui rendent un hommage appuyé, après l'annonce de son décès à l'âge de 94 ans.

"Michel Piccoli était un acteur gigantesque, un homme charmant, c'est triste", a réagi sur franceinfo ce lundi 18 mai le réalisateur Bertrand Blier, après l’annonce du décès de l’acteur à l’âge de 94 ans mardi 12 mai. Bertrand Blier salue tout particulièrement le rôle de Michel Piccoli dans Le Mépris, de Jean-Luc Godard : "Il a marqué tout le monde", explique-t-il. Il dit se souvenir de quelqu'un qui a pris beaucoup de risques : "Il aimait l'humour, se mettre en péril et le spectacle aussi". Bertrand Blier explique ainsi garder le souvenir d’un "acteur disponible, très souple". "Il avait une diction merveilleuse, il ne faisait pas l'acteur, il était naturel", raconte le réalisateur.

"Si les plus grands" comme Godard, Sautet, Hitchcock, Buñuel vont chercher Michel Piccoli pour leurs films, "c’est parce que c’est un caméléon, il peut tout incarner. Les salauds, les voyous, les types bien, les bourgeois, les prolétaires", estime quant à lui sur franceinfo le journaliste et réalisateur Philippe Labro. Un "compas très large" qui s’explique par son travail, selon Philippe Labro.

Il fait partie de la génération des Marielle, Rochefort, Noiret. Des gens qui ont travaillé, lu leurs textes et compris ce qu’était le métier d’acteur.Philippe Labroà franceinfo

Parmi ces réalisateurs, Alfred Hitchcock : s’il va le chercher, "ce n’est pas par hasard non plus", ajoute Philippe Labro. Comme Philippe Noiret, Michel Piccoli a "quelque chose de très français", "un charme". "Ce qu’il y avait chez Michel, c’est une faculté de silence, quand il vous regarde, avec une sorte de faux sourire sur ses lèvres. Il avait aussi une très bonne voix. Toutes les capacités sont là, le registre est là."

"Il ne jouait pas, il était le personnage"

"Il ne grimaçait pas, ne jouait pas mais était le personnage", se souvient l’écrivain, scénariste et metteur en scène Jean-Claude Carrière. "C'est ça qui est toujours surprenant chez un grand acteur", a-t-il ajouté en se remémorant le tournage d’un film du cinéaste espagnol Luis Buñuel. "J’ai connu Piccoli avec Buñuel. Piccoli avait cette faculté extraordinaire d'entrer dans un personnage, c’est ce qu'on appelle le déclic", raconte Jean-Claude Carrière.

"Il avait accepté de jouer dans un film de Buñuel une scène de dix minutes dans laquelle il incarnait un ministre. Il arrive et il commence à parler avec lui et les techniciens sur le plateau. Buñuel, dans un coin, me dit 'Regardez Michel, c'est un ministre'. Et c'était vrai, il y avait quelque chose dans son attitude qui indiquait déjà le ministre. Il avait ça. Il avait cette qualité en plus."

Jean-Claude Carrière a aussi rendu hommage à la personnalité qu'était Michel Piccoli : "Au sommet de sa gloire, il y a une quinzaine d'années, je l'ai rencontré dans le métro. Piccoli était dans le métro, tranquille. Tout le monde évidemment le reconnaissait mais pour lui ça ne faisait rien. C'était pas du tout quelqu'un de snob, entiché de lui-même, de prétentieux. Absolument pas. Son rêve était de se faire oublier."

"Il avait du talent, de l'humour, et il aimait mes fesses"

C'est par un communiqué que Brigitte Bardot a quant à elle réagi, après l'annonce de la mort de Michel Piccoli, son partenaire dans Le Mépris, mythique film de Jean-Luc Godard. "Il avait du talent, de l'humour, et il aimait mes fesses. Nous avons interprété Le Mépris, mais partagé une grande estime réciproque" ajoute "BB". "Les derniers embruns de la 'Nouvelle vague' l'ont emporté me laissant seule sur la plage abandonnée", conclut-elle.

Les deux acteurs ont tourné ensemble l'une des scènes mythiques du cinéma. En ouverture du Mépris, Bardot, allongée nue sur un lit, énumère les parties de son corps sous le regard amoureux de Piccoli pour un dialogue inoubliable, sur une musique de Georges Delerue: "Tu vois mon derrière dans la glace ? - Oui. Tu les trouves jolies mes fesses ? - Oui, très." Le Mépris qui révélera Michel Piccoli au grand public en 1963, raconte la désagrégation du couple, à l'occasion d'un tournage en Italie sur lequel travaille le personnage interprété par Piccoli, un scénariste.