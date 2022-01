Les obsèques de l'acteur Gaspard Ulliel ont lieu en l'église Saint-Eustache à Paris

Devant Saint-Eustache un magnifique portrait de Gaspard Ulliel. Parmi les nombreuses personnalités venues lui rendre hommage, Jérémie Renier, ami très proche. La cérémonie qui a commencé devrait durer une heure.

L'acteur français Jérémie Renier arrive aux obsèques de Gaspard Ulliel, disparu à 37 ans dans un accident de ski, à l'église Saint-Eustache (Paris, France) le 27 janvier 2022. (BERTRAND GUAY / AFP)

De nombreuses personnalités du cinéma

Catherine Deneuve, Léa Seydoux, Raphaël Personnaz, Alex Lutz, Anna Mouglalis, Louis Garrel, Nathalie Baye, Vincent Cassel assistent également à la bénédiction.



Catherine Deneuve arrive aux obsèques de Gaspard Ulliel à l'église Saint-Eustache (Paris 1er) le 27 janvier 2022. (BERTRAND GUAY / AFP)

Une foule compacte entoure l'église, le long des jardins des Halles. Image insolite, un policier a distribué le déroulé de la cérémonie aux parisiens rassemblés.

L'actrice Anna Mouglalis et l'acteur Damien Bonnard arrivent aux obsèques de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache (Paris 1er), le 27 janvier 2022. (BERTRAND GUAY / AFP)

Un hommage dans la station de ski de La Rosière