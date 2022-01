Gaspard Ulliel, acteur aux deux César, est mort à 37 ans après un accident de ski en Savoie

Gaspard Ulliel est mort après un accident de ski, mercredi 19 janvier, a annoncé son agent. L'acteur avait encore une belle carrière devant lui quand ce drame est survenu en Savoie, mardi, alors qu'il avait 37 ans.

Gaspard Ulliel a connu une ascension fulgurante, jouant rapidement aux côtés d’Emmanuelle Béart, Audrey Tautou, Mélanie Laurent, Nicole Garcia, Isabelle Huppert, Olivier Gourmet ou Gérard Depardieu, devant la caméra d’André Téchiné, Bertrand Bonello ou Xavier Dolan.

Meilleurs espoirs

Né en 1984 à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine) d’une mère styliste et d’un père designer, Gaspard Ulliel s’est rapidement dirigé vers une carrière d’acteur, d’abord dans des petits rôles, mais côtoyant Sandrine Bonnaire (la série Une femme en blanc) ou Francis Huster (Julien l’apprenti). C’est Michel Blanc qui le découvre et lui donne un premier rôle plus important en 2002 dans Embrassez qui vous voudrez, auprès de Jacques Dutronc, Charlotte Rampling et Lou Doillon. Son talent lui vaut une première nomination aux César comme meilleur espoir masculin.

Une performance renouvelée, dans Les Egarés en 2003, d’André Téchniné, avec Emmanuelle Béart pour laquelle il décrochera une nouvelle nomination. La troisième sera la bonne, grâce à Un long dimanche de fiançailles, de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou. C’est la porte ouverte à un premier rôle dans Le Dernier Jour, de Rodolphe Marconi. Nicole Garcia, Mélanie Laurent, Alysson Paradis et Christophe Malavoy sont ses partenaires, mais le film ne rencontre pas son public.

Une carrière à l'international

Qu’à cela ne tienne, Gaspard Ulliel est de plus en plus demandé, comme par Gus van Sant qui le fait tourner dans un des fragments du film à sketches Paris je t’aime (2006). Il s’ouvre alors à des films plus grand public, comme Jacquou le croquant (2007) de Laurent Boutonnat, avec Marie-Josée Croze, Albert Dupontel, Tchéky Karyo et Olivier Gourmet. Adapté de la célèbre série télévisée éponyme des années 1970, le film reçoit un accueil critique et public mitigé.

Plusieurs coproductions internationales font appel à lui, notamment Hannibal Lecter : Les Origines du mal (2007), qui évoque la jeunesse du célèbre cannibale, joué par Anthony Hopkins dans les deux premiers films de la franchise. Mais il revient à une veine plus confidentielle avec Un barrage contre le Pacifique (2009) de Rithy Panh où il donne la réplique à Isabelle Huppert. Puis dans un genre plus commercial, il est au côté de Jean Reno la même année dans le film d’action Le Premier Cercle.

César du meilleur acteur

Bertrand Tavernier lui offre un de ses plus beaux rôles dans La Princesse de Montpensier en 2010, où il incarne le duc de Guise et où il retrouve Mélanie Thierry, dans un film qui rassemble une critique unanime. L’acteur ne cesse de tourner, notamment dans Saint-Laurent de Bertrand Bonello, où il est le grand couturier, le film étant également acclamé par la critique, mais moins par le public.

C’est le réalisateur québécois Xavier Dolan qui lui offre son César du meilleur acteur pour sa performance dans Juste la fin du monde, où il est entouré de Nathalie Baye, Marion Cotillard, Léa Seydoux et Vincent Cassel.

On le voit la même année dans le formidable La Danseuse, de Stéphanie Di Giusto, sur la chorégraphe américaine Loïe Fuller qu’interprète la chanteuse Soko et où il retrouve Mélanie Thierry. Isabelle Huppert est à nouveau sa partenaire dans Eva en 2017, dirigé par Benoît Jacquot et la même année, il donne la réplique à Gérard Depardieu dans Les Confins du monde de Guillaume Nicloux. Ses dernières apparitions datent de 2019, comme membre du jury du 45e Festival du cinéma américain de Deauville, présidé par Catherine Deneuve.

Mannequinat

Parallèlement à sa brillante carrière d’acteur, Gaspard Ulliel a été régulièrement mannequin sur les défilés de la Fashion Week de Paris. Il était également l’ambassadeur à l’image du parfum "Bleu" de Chanel dans une publicité tournée par Martin Scorsese à New York. Il a aussi participe à la promotion des sacs Longchamp au côté de Kate Moss.

Acteur élégant, reconnu et apprécié par ses pairs, Gaspard Ulliel confiait dans le magazine Grazia en 2019, avoir "réalisé en mettant les rôles les uns à côté des autres qu'ils racontaient plein de choses sur mon parcours intime, mon évolution en tant qu'homme".