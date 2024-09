"Le Comte de Monte-Cristo" dépasse les 8 millions d'entrées au box-office français

L'adaptation du Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas, avec Pierre Niney dans le rôle d'Edmond Dantès, caracole toujours en tête du box-office français en dépassant les 8 millions d'entrées, suivi par Emilia Perez et Jamais plus - It Ends With Us, selon les données de CBO Box-Office mercredi 11 septembre.

Pour sa onzième semaine d'exploitation, le long métrage de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière continue de séduire le public, avec 357 154 nouvelles entrées, ce qui assoit encore un peu plus son statut d'un des plus gros succès de l'année en France.

Le Comte de Monte-Cristo est par ailleurs l'un des quatre films présélectionnés pour représenter la France lors des Oscars en mars 2025, a annoncé mercredi le Centre national du cinéma (CNC).

En franchissant le cap des 8 millions d'entrées depuis son arrivée dans les salles obscures, il dépasse le nombre de spectateurs de la version de 1955 avec Jean Marais (7,8 millions), selon les données de CBO.

Trois films français dans le top 5

En deuxième position, la comédie musicale de Jacques Audiard Emilia Perez, prix du Jury au dernier Festival de Cannes et prix d'interprétation collectif pour Zoe Saldaña, Selena Gomez ainsi que l'actrice principale transgenre Karla Sofía Gascón, a attiré plus de 188 000 spectateurs, soit environ 637 000 entrées en trois semaines. Ce film également fait partie des quatre longs métrages français présélectionnés pour les Oscars en mars 2025.

Juste derrière apparaît Jamais plus - It Ends With Us, tiré du best-seller de l'écrivaine américaine Colleen Hoover, de et avec Justin Baldoni, avec Blake Lively (Gossip Girl) en tête d'affiche, qui comptabilise un nombre similaire d'entrées la semaine dernière et passe le palier du million de spectateurs, en un mois.

Nouveauté en salles, la comédie A l'ancienne, avec le duo Gerard Darmon et Didier Bourdon, se fraie un chemin dans le Top 5 du classement avec 120 739 entrées.

Box-office hebdomadaire du 4 au 10 septembre :

1. Le Comte de Monte-Cristo : 357 154 entrées sur 735 écrans (8 059 216 entrées en 11 semaines)

2. Emilia Perez : 188 453 entrées sur 625 écrans (637 268 en 3 semaines)

3. Jamais plus - It Ends With Us : 188 393 entrées sur 600 écrans (1 050 206 entrées en 4 semaines)

4. A l'ancienne : 120.739 entrées sur 511 écrans (nouveauté)

5. Deadpool & Wolverine : 114 376 entrées sur 492 écrans (3 556 288 entrées en 7 semaines)