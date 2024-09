Course aux Oscars : quatre films présélectionnés pour représenter la France

Le Comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez, All we imagine as light et Miséricorde sont les quatre films présélectionnés pour représenter la France lors des Oscars en mars 2025, a annoncé mercredi le Centre national du cinéma (CNC).

La commission chargée de cette sélection doit se réunir de nouveau le 18 septembre pour mener des auditions, au terme desquelles elle désignera "le film qui représentera la France dans la course à l'Oscar du meilleur film international 2025", a précisé le CNC.

Un carton au box-office et des primés à Cannes dans la liste

Cette présélection inclut donc l'un des plus gros succès de l'année en France, Le Comte de Monte-Cristo, signé Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, toujours en salles après onze semaines d'exploitation. L'adaptation du roman d'Alexandre Dumas, avec Pierre Niney dans le rôle d'Edmond Dantès, a dépassé les 8 millions d'entrées, selon les données de CBO Box-Office parues mercredi.

La liste comporte aussi la comédie musicale de Jacques Audiard, Emilia Perez, prix du Jury au dernier Festival de Cannes et prix d'interprétation collectif pour Zoe Saldaña, Selena Gomez ainsi que pour l'actrice principale transgenre Karla Sofía Gascón.

La commission du CNC a également retenu All we imagine as light, de la jeune cinéaste indienne Payal Kapadia, chronique sociale et féministe qui a reçu le Grand Prix à Cannes, et dont la production est notamment française. Le polar rural Miséricorde, septième long métrage d'Alain Guiraudie avec Catherine Frot et Félix Kysyl, complète cette sélection de candidats potentiels.

Pour l'édition 2024, la France, qui avait proposé La passion de Dodin Bouffant, de Tran Anh Hung, au détriment notamment d'Anatomie d'une chute, n'avait pas été retenue dans la catégorie du meilleur film étranger par l'Académie des Oscars.

La Palme d'or du Festival de Cannes 2023 avait en revanche été notamment nommé dans la catégorie "meilleur film" par l'Académie, et a obtenu la statuette du meilleur scénario original. Son co-producteur a désormais intégré la commission composée au total de onze professionnels du cinéma à parité femme-homme et présidée par Charles Tesson, ancien patron de la Semaine de la critique à Cannes.