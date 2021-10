"Le cinéma m'a donné la vie" : la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion reçoit le Prix Lumière à Lyon

À Cannes, 28 ans séparent leurs Palme d’Or respectives. La Néo-Zélandaise Jane Campion a été, en 1993, la première femme réalisatrice sacrée sur la Croisette pour La leçon de piano. La Française Julia Ducournau a été la seconde, pour Titane, cette année. À Lyon, pour le Festival Lumière, les deux réalisatrices sur scène. La photo est inédite.

Julia Ducournau, émue, confie sur scène avoir réalisé que Jane Campion l'avait "sauvée de la solitude à de nombreuses reprises, à chacun de ses films." La réalisatrice distinguée s’émeut de ce prestigieux Prix Lumière reçu dans la ville de naissance du cinématographe : "Le cinéma m’a donné la vie. Et être ici c’est comme aller à Bethléem ! Là où les frères Lumière ont inventé le cinéma… Mais ils avaient eux aussi des épouses et des assistantes, non ? Eh bien je pense à elles."

Drôle et lumineuse, Jane Campion conquiert le public. Elle lui a offert une masterclass, un éclairage sur son cinéma, ses personnages qui bousculent les convenances...

"Elle présente toujours des êtres féminins d'exception, qui vont jusqu'au bout de leur énergie intime sans se soucier vraiment du regard que les autres portent sur eux" Une spectatrice à franceinfo

Certains admirateurs de Jane Campion ont pu visionner en avant-première son huitième long-métrage, The power of the dog, dont la sortie est programmée le 1er décembre sur Netflix. "C'est très puissant. Et c'est très intéressant de l'entendre dire qu'elle ne juge jamais ses personnages," apprécie l'une de ces privilégiés.



En clôture du Festival Lumière sera projeté le chef-d’œuvre de Jane Campion, La leçon de piano, en version restaurée.