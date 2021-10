Le film "Titane" de Julia Ducournau, Palme d'Or à Cannes, représentera la France aux Oscars

Le film Titane représentera la France aux Oscars en 2022, a annoncé le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) dans un communiqué, mardi 12 octobre. Le long-métrage de Julia Ducournau a remporté la Palme d'Or du festival de Cannes, en juillet. Ce film de genre, interdit au moins de 16 ans, mêle hybridation femme/machine, amour pour les voitures et quête de paternité. Il met en scène une nouvelle venue, Agathe Rousselle, et l'acteur français Vincent Lindon, en pompier sous stéroïde.



La commission du CNC a préféré Titane à Bac Nord, de Cédric Jimenez, et L'Événement, d'Audrey Diwan. Le film de Julia Ducournau, qui a attiré 300 000 spectateurs en France selon LCI, doit encore passer la phase des préselections par l'Académie des Oscars. L'an dernier, le film Deux de Filippo Meneghetti avait été présenté par la France mais n'avait pas passé cette étape.