Festival Lumière de Lyon : ce prix très symbolique qui va récompenser la carrière de Jane Campion

Depuis sa création en 2009, le Prix Lumière récompense chaque année la carrière d'une personnalité du monde du cinéma pour l'ensemble de son oeuvre. Cette année, c'est la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, l'auteure de La leçon de piano qui est lauréate du prix Lumière. Elle succède ainsi aux frères Jean-Pierre et Luc Dardenne.

Un prix en hommage aux frères Lumière

Le trophée attribué à Jane Campion découle d'une réflexion qui tend à commémorer les frères Lumières. "Sur l'objet, il y a une boîte à film Lumière où il est inscrit Cinématographe Auguste et Louis Lumière. On voulait s'éloigner de ce que l'on remet traditionnellement dans le monde cinéma. On avait envie de faire quelque chose de plus proche de la nature. C'est pour cela qu'on choisit du bois. C'est aussi une référence à l'histoire des frères Lumière", explique Thierry Frémaux, directeur du Festival Lumière.

La boîte de film inscrit au nom des frères Lumière (France 3 Rhône-Alpes)

Fabriqué avec du bois et du laiton par cinq artisans de Rhône-Alpes, le prix Lumière pèse un peu plus de trois kilos. Sa confection est un travail d'équipe puisque les différents ouvriers qui se relayent et combinent leur savoir-faire, ont été choisi par une société lyonnaise spécialisée dans la création d'objets haut de gamme. D'ailleurs, la sélection du noyer d'Amérique pour créer le trophée n'est pas anodin. "On a fait en sorte que la teinte du bois utilisée se rapproche au maximum de la couleur d'origine des caméra des frères Lumières", détaille Mickaël Di Matteo, ébéniste designer au Art Wood Concept.

Jane Campion recevra le Prix Lumière des mains de Thierry Frémaux vendredi 15 octobre à l'occasion d'une soirée spéciale à l'amphitéâtre du Centre de Congrès.