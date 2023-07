La cinéaste Sophie Fillières est morte à l'âge de 58 ans

La réalisatrice et scénariste s'en est allée avant que son dernier long métrage "Ma Vie, ma Gueule", prévu pour 2024, ne sorte en salle.

Elle était peu connue du grand public, mais appréciée de la critique. Sophie Fillières est morte à l'âge de 58 ans dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 juillet après une longue maladie, a expliqué l'agence UBBA à franceinfo. Née le 20 novembre 1964 à Paris, elle fait partie de la première promotion de réalisateurs à la Fémis - célèbre école de cinéma parisienne -, aux côtés de Noémie Lvovsky, Arnaud des Pallières et Émilie Deleuze. Jean-Luc Godard et Gilles Deleuze furent ses professeurs.

Le cinéma de Sophie Fillières est brut. Les dialogues oscillent entre gravité et légèreté. Les titres toujours énigmatiques : Des filles et des chiens, Grande Petite, Aïe, Gentille, Un chat un chat, Arrête ou je continue, La belle et la belle... De quoi dérouter les spectateurs. Son septième long métrage, Ma Vie, ma Gueule, prévu pour 2024, était à peine terminé. Il raconte l'histoire d'une femme jouée par Agnès Jaoui pour qui la vie "c'est parfois noir, parfois violent, c'est souvent absurde et ça lui fait tout drôle d'avoir... 55 ans". Un projet de film était aussi en cours avec Fabrice Luchini. Réalisatrice, mais également actrice, elle joue dans le dernier film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, palme d'or à Cannes.

Sophie Fillières se raconte dans ses films. Elle fait tourner sa sœur, Hélène Fillières, adolescente. Sa fille aussi, Agathe Bonitzer. Elle s'entoure de talentueux acteurs : André Dussollier, Emmanuelle Devos, Lambert Wilson, Chiara Mastroianni, Malik Zidi...



Certains lui ont rendu hommage lundi, à l'instar de Sandrine Kimberlain, qui souligne son "talent démesuré". "Tu es la première à m'avoir choisie. Tu m'as choisie de dos !! Au conservatoire. Tu es la première à m'avoir filmée dans ton court métrage".