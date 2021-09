Nous aimons Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait. (...) Belmondo, c'est un peu nous en mieux. Emmanuel Macron a rendu un hommage appuyé à Jean-Paul Belmondo, lors de la cérémonie en hommage à l'acteur mort lundi à l'âge de 88 ans. Dans la cour des Invalides et devant une foule de personnalités et de Français fans du comédien, le président de la République a assuré que "durant ces décennies, Jean-Paul Belmondo n'embrassa pas seulement les époques et les genres, il épousa la France. (...) Il habita la France."

Le chef de l'Etat a évoqué la filmographie du comédien, expliquant qu'il "était nos vingt ans", "nos trente ans", "nos quarante" et "nos cinquante ans". Le président de la République a encore salué "un héros aux mille visages dont la carrière charrie mille vies".

"Nous aimons Jean-Paul Belmondo, parce qu'il nous ressemblait. Belmondo c'est un peu nous, en mieux", déclare Emmanuel Macron aux Invalides.



Suivez le direct ⤵https://t.co/qVTZhY1ht1… pic.twitter.com/TS9409LpVU — franceinfo (@franceinfo) September 9, 2021

"Là où il est, je suis sûr et certain qu'il sourit comme toujours et qu'il est heureux de cet hommage", avait déclaré en préambule Victor Belmondo, le petit-fils de l'acteur. Notre grand-père nous irradiera toujours de son sourire (...) il est un sourire éternel. (...) On pense à toi, on t'aime", a-t-il dit.