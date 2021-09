Mort de Jean-Paul Belmondo : un hommage populaire rendu à l’acteur

Jeudi 9 septembre, des proches, des personnes du monde du cinéma et de nombreux inconnus sont venus aux Invalides pour rendre un dernier hommage à Jean-Paul Belmondo. Les notes du film Le Professionnel ont résonné dans la cour des Invalides. Les enfants et les petits-enfants de l'acteur ont eu du mal à retenir leur émotion, ainsi que les stars présentes. Emmanuel Macron, le président de la République, a présidé la cérémonie et prononcé l'éloge funèbre.

Un hommage à l’image de sa popularité

Un grand nombre d'admirateurs de l'acteur sont venus rendre hommage au Magnifique, décédé le 6 septembre. "Il y avait énormément de monde qui est venu se recueillir une dernière fois devant le cercueil de Jean-Paul Belmondo, à l’image de sa popularité, relate Naoufel el Khaouafi. Ensuite, ce cercueil sera emmené à l’église Saint-Germain-des-Prés pour les obsèques en toute intimité, cette fois."