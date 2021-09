L'émouvante cérémonie d'hommage national à Jean-Paul Belmondo le "Magnifique"

Il restera à jamais L'As des as. L'hommage national à Jean-Paul Belmondo, légende du cinéma dont le décès à 88 ans suscite une immense émotion, à la hauteur de sa popularité, a commencé s'est déroulé jeudi après-mdi aux Invalides.

Cette cérémonie, à la fois solennelle et populaire, s'est ouverte dans la cour des Invalides avec le discours émouvant de Victor Belmondo, son petit fils. "Là où il est je suis sûr et certain qu'il sourit comme toujours et qu'il est heureux de cet hommage", a déclaré le petit fils de Jean-Paul Belmondo, lui-même acteur, accompagné des autres petits-enfants de l'acteur et de sa petite dernière, Stella. "Il n'a cessé de chercher le bonheur mais aussi de le donner", a souligné Victor Belmondo. "Il est un sourire éternel. (...) On pense à toi, on t'aime", a-t-il ajouté avant de céder la parole au Président Macron, pour son éloge funèbre.

"Nous aimons Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait" a déclaré Emmanuel Macron."Jean-Paul Belmondo était de la famille" (...) " C'est un peu nous en mieux", a-t-il ajouté. Le président de la République a salué "un héros aux mille visages dont la carrière charrie mille vies". "Jean-Belmondo a vécu à nos côtés cette vie française (..) Il épousa la France", a déclaré le chef d'Etat. "Adieu Bébel", a-t-il conclu.

La cérémonie s'est poursuivie avec la sortie du cercueil au son de Chi Mai d'Ennio Morricone, bande originale du film Le Professionnel, jouée par l'orchestre de la Garde républicaine, sous les applaudissements, et dans une grande émotion.

"On a tous Jean-Paul Belmondo en nous"

De nombreuses stars étaient là pour saluer la mémoire de l'acteur, comme Patrick Bruel, Gilles Lellouche, le couple Guillaume Canet et Marion Cotillard, le DJ Bob Sinclar, dont le nom de scène s'inspire d'un personnage de "Bébel", Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, ou encore Cyril Hanouna.

"On était avec lui. On était tous réunis, et je pense qu'il aurait aimé sortir de son cercueil pour nous rejoindre" a déclaré Thierry Frémaux à l'issue de la cérémonie. "Il aimait les gens et les gens l'aimaient", a-t-il ajouté sur France 2.

"Il est unique, personne ne remplacera Jean-Paul Belmondo. Comme acteur, on a tous Jean-Paul Belmondo en nous", avait déclaré à la presse Jean Dujardin, peut-être un des héritiers à l'écran de Belmondo, très ému lors de la cérémonie.

"Belmondo transpirait boxe, (...) il aimait les boxeurs", a glissé de son côté Brahim Asloum, champion du noble art. Le monde sportif était aussi représenté par Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du PSG.

"C'est pas tous les jours qu'on enterre une star qui aura autant marqué le cinéma"

Les premiers fans étaient venus très tôt jeudi matin, comme Brigitte Ratou, retraitée de 66 ans, K-way et baskets aux pieds, originaire du Mans. "Je suis arrivée à 07H00. C'est important pour moi d'être là, c'est comme dire au revoir à un vieux compagnon, quelqu'un qui était là dès mon adolescence", raconte-t-elle à l'AFP. Gérard (qui ne donne ni nom ni âge), t-shirt à l'effigie du Bébel de Pierrot le fou, dit être là depuis 9H00. Il n'aurait "manqué ça pour rien au monde".

A la mi-journée, ce n'était pas encore la cohue, mais les deux files d'attente pour pénétrer dans la cour des Invalides (1000 personnes du public pourront y entrer) s'allongeaient, avec quelque 200 personnes vers 14H00, des retraités aux moins de 30 ans.

Parmi eux, un jeune couple lyonnais un peu perdu. "On est venu avant midi pour être sûrs d'avoir une place à l'intérieur. S'il avait fallu être là à 6H00 on serait quand même venus. C'est pas tous les jours qu'on enterre une star qui aura autant marqué le cinéma", raconte le jeune homme, Marc Bonlard, 23 ans.

Pour ceux qui n'ont pas pu entrer, des écrans géants ont installés sur l'esplanade. Et les Français ont pu suivre les éditions spéciales sur les chaînes de télévision.

Les portes des Invalides sont ouvertes à partir de 19H30 à tous ceux qui veulent se recueillir devant le cercueil (arrivé sur le lieux à la mi-journée au sein d'un convoi). Un dispositif exceptionnel qui avait déjà été mis en oeuvre après le décès de Jacques Chirac en 2019, permettant à des milliers de personnes de dire adieu à l'ancien Président.

Le clan Belmondo

Vendredi matin, les obsèques de Jean-Paul Belmondo se dérouleront en l'église Saint-Germain-des-Prés dans l'intimité de la famille, selon les souhaits de son fils, Paul Belmondo.

L'acteur laisse derrière lui un clan resté proche jusqu'à la fin. Il a eu quatre enfants de deux unions : Patricia (décédée en 1993), Florence (61 ans), Paul (58 ans) et la petite dernière, Stella (18 ans).

Les membres de la famille de Jean-Paul Belmondo arrivent aux Invalides pour asssiter à l'hommage national qui lui est rendu jeudi 9 septembre 2021 (LUDOVIC MARIN / AFP)

Figure de proue de la Nouvelle Vague (A bout de souffle notamment), avant de devenir champion du box-office dans des comédies et des films d'action (comme L'As des As), il a enchanté des générations de Français au fil de quelque 80 films, cinéphiles pointus ou amateurs de cascades spectaculaires.

L'acteur avait disparu du grand écran depuis près de 15 ans, après un AVC aux lourdes séquelles. Mais il était toujours aussi populaire auprès du public grâce à la rediffusion de ses films et à la presse people qui donnait régulièrement de ses nouvelles. "Il ne s'est jamais plaint de cet AVC", a souligné Antoine Duléry.