Jean-Paul Belmondo : un dernier adieu dans l'intimité, à l'église Saint-Germain-des-Prés

Les obsèques de l'acteur de légende ont eu lieu vendredi matin à Paris, en l'église Saint-Germain-des-Prés, en présence de la famille et de proches, parmi lesquels Alain Delon. La cérémonie, qui devait être suivie d'une crémation dans l'intimité, s'est déroulée au lendemain de l'hommage national rendu à "Bébel" jeudi aux Invalides.

Absent des cérémonies officielles jeudi, Alain Delon, le dernier vieux lion du cinéma français, longtemps présenté à tort comme le rival de Bébel, est apparu vendredi matin souriant, béquille à la main, aux obsèques de Jean-Paul Belmondo organisées vendredi matin dans l'intimité à Paris, en l'église Saint-Germain-des-prés. La foule l'a applaudi et a crié son prénom. À l'annonce de la disparition de son vieux complice, lundi, Alain Delon s'était dit "complètement anéanti".

Alain Delon et son fils Anthony aux obsèques de son vieil ami Jean-Paul Belmondo, le 10 septembre 2021 à Paris, devant l'église Sain-Germain-des-Prés (THOMAS SAMSON / AFP)

Alain Delon, Jean Dujardin, Claude Lelouch...

D'autres personnalités, dont le réalisateur Claude Lelouch, l'animateur Michel Drucker, les acteurs Pierre Richard en béquille, et Jean Dujardin, les actrices Béatrice Dalle, Véronique Jeannot, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, ou encore Luis Fernandez, l'ancien entraîneur du PSG, ont fait leur entrée dans l'église avant la cérémonie prévue en fin de matinée.



Sous les applaudissements de la foule, le corbillard emmenant le cercueil est arrivé peu après 10H00 aux portes de l'église, en plein centre de Paris. Plusieurs centaines de personnes étaient massées derrière les barrières de sécurité ou attablées en terrasses dans les célèbres cafés du quartier, comme les Deux Magots.

L'acteur Pierre Richard aux obsèques de Jean-Paul Belmondo, le 10 septembre à Paris (THOMAS SAMSON / AFP)

"C'était le charme à la française"

"Il était magnifique, très gentil, très beau, on le voyait toujours quand on allait déjeuner à la brasserie Lipp, sa disparition me touche", confie à l'AFP Cynthia Levine, 66 ans, une Californienne qui visite régulièrement Paris avec son mari Hugh. "Pour moi, ce n'était pas 'Pierrot le fou', c'était Jean-Paul le fou (...) c'était le charme à la française", témoigne Gérald Schmite, directeur de création dans la communication de 56 ans.

L'acteur Jean Dujardin aux obsèques de Jean-Paul Belmondo, le 10 septembre 2021 à Paris (THOMAS SAMSON / AFP)

Un hommage national rendu à "Bébel" jeudi

Jeudi après-midi, Jean-Paul Belmondo avait reçu, dans la cour d'Honneur des Invalides à Paris, un hommage national lors duquel le président Emmanuel Macron avait pris la parole, ainsi qu'un des petits-fils du comédien, Victor Belmondo. Pour ceux qui ne pouvaient pas entrer, des écrans géants avaient été installés sur l'esplanade où la foule s'était massée.



Le cercueil de l'acteur est ensuite sorti au son de Chi Mai, musique d'Ennio Morricone dans Le Professionnel, jouée par l'orchestre de la Garde républicaine. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, dont Richard Anconina, Jean Dujardin, Patrick Bruel, Gilles Lellouche, Guillaume Canet, Marion Cotillard, le DJ Bob Sinclar, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes...



Puis le temps du grand public est venu, avec l'ouverture des portes des Invalides peu après 19H30, pour accueillir au compte-goutte des fans de tous âges souhaitant se recueillir devant le cercueil. À la nuit tombée, une longue file d'attente de bien plus d'un millier de personnes patientait pour rendre un dernier hommage à l'acteur. Un dispositif similaire avait été mis en œuvre après le décès de Jacques Chirac en 2019, permettant à des milliers de personnes de dire adieu à l'ancien Président.