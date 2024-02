Le studio d'animation "Les Fées spéciales" de Montpellier à l'honneur des Goya, les César espagnols

Nommé aux Goya, le docufiction "They shot the piano player" de Fernando Trueba et Javier Mariscal, a été produit en grande partie par un studio d'animation à Montpellier.

C'est un des événements cinématographiques de ce début d'année, la sortie du documentaire espagnol They shot the piano player de Fernando Trueba et Javier Mariscal. Un film hybride entre documentaire, animation et enquête policière sur la disparition brutale et mystérieuse de Tenorio junior, un pianiste virtuose des débuts de la bossa-nova. Et c'est dans un studio de Montpellier, Les Fées spéciales, qu'une grande partie du film a été produite, un studio d'animation qui enchaîne les succès.

"They shot the piano player" de Fernando Trueba et Javier Mariscal. Un docufiction sur la disparition brutale et mystérieuse d'un pianiste virtuose des débuts de la bossa-nova. - (FRANCE 3 MONPTELLIER)

Au cœur de ce docufiction, un journaliste passionné de jazz tente de découvrir ce qui est arrivé à un pianiste brésilien disparu brutalement dans les années 70, en plein âge d'or de la Bossa nova.

Pour résoudre ce mystère, les réalisateurs ont choisi l'animation. Et ce sont les équipes du studio Les fées spéciales qui se sont penchées sur le berceau du "Piano player" pour réaliser le "compositing", c’est-à-dire l’assemblage de toutes les couches de travail créées par les autres studios partenaires du projet, comme les personnages et les décors, auxquels ils ont apporté une ambiance, notamment par la lumière : "On va récupérer le travail des différentes équipes et rajouter les fenêtres qui brillent, les étoiles filantes. C'est ce qui donne de la vie au décor, et le rend moins figé", explique Flavio Perez le Directeur technique chez "Les fées spéciales".

Quelques mois après avoir bouclé le film, le réalisateur Fernando Trueba a accepté de reprendre contact avec l'équipe de France 3 Montpellier. Personnage majeur du cinéma espagnol, le Madrilène qui a déjà reçu un oscar pour son film La Belle époque et plusieurs Goyas réalise avec The piano player, son deuxième film d'animation après le très remarqué Chico et Rita en 2010 : "Après avoir découvert les possibilités qu'offre l'animation, je me suis dit un jour : et si on faisait ça en animation ? Et puis j'ai pensé : c'est une sottise, dans une semaine tu ne t'en souviendras plus. Il s'est finalement passé tout le contraire", sourit le réalisateur madrilène.

"Mettre notre savoir-faire au service de belles histoires"

Après le combat contre le franquisme avec Josep ou une fable pour la mixité et le féminisme avec Dilili à Paris, la nouvelle aventure du studio des fées spéciales nous projette au cœur des exactions des juntes militaires sud-américaines. C'est presque une habitude : "Ce sont des films engagés qu'il faut accompagner, artistique, politique. Nous, on est là pour mettre notre savoir-faire au service de belles histoires qui nous apporte en tant que citoyen. Le propos de ce pianiste disparu, pourtant encore présent par son travail nous a interpellé. C'est ce genre de projet que l'on aime accompagner", explique Eric Serre, Directeur Artistique du studio d'animation de Montpellier.

La preuve, le prochain long métrage auquel le studio participe est le film événement de Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandises. Un dessin animé notamment par "Les fées spéciales" sur le destin d’un enfant sauvé des camps de la mort nazis. La sortie est prévue en 2024.