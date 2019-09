VIDEO. "Mettez une genou à terre et jurez allégeance à Sophie Turner" : l'hommage d'Orelsan à l’actrice de "Game of Thrones"

Des applaudissements... et des éclats de rire au festival du film américain de Deauville (Calvados). Samedi 7 septembre, le rappeur caennais Orelsan a remis le prix du Nouvel Hollywood à l'actrice britannique Sophie Turner. L'occasion, pour ce grand fan de la série Game of Thrones et de l'univers Marvel, de rendre hommage à celle qui a incarné Sansa Stark et Jean Grey (X-Men), avec une bonne dose d'humour et de dérision.

"Sophie Turner, quand je t'ai découverte, tu avais à peine 15 ans. Je dis 'tu' parce que t’as passé beaucoup trop de temps dans la télé de mon salon pour se vouvoyer, a d'abord lancé le rappeur. Héroïne, c'est aussi ce que tu es dans l'univers Marvel. Mais pas n'importe laquelle : le phoenix, Jean Grey. L'ultime super-héroïne. Un des télépathes les plus puissants. Un rôle qui te va si bien, un personnage que tu rends si crédible, que j'essaye de ne pas penser à des trucs bizarres depuis tout à l'heure parce que je sais que tu as ce pouvoir."

Un discours ponctué d'applaudissements et de rires dans la salle. "A 23 ans seulement, tu es déjà une icône de toute une génération. On ne retiendra pas seulement Sansa Stark ou Jean Grey, mais on clamera ton nom, a conclu le juré du festival de Deauville. S’il vous plaît, mettez une genou à terre et jurez allégeance à Sophie Turner !"