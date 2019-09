VIDEO. Le rap devient la musique la plus écoutée de France

Le rap est aujourd'hui la musique la plus écoutée en France. PNL, Nekfeu, Booba... tous les genres sont représentés. Au premier semestre 2019, parmi les dix artistes les plus vendus dans l'Hexagone, cinq sont estampillés rap. "Le rap maintenant est une musique populaire, la musique la plus populaire, et de ce fait, elle est écoutée aussi bien dans les cours de récréation des écoles primaires, que chez des gens plus âgés", détaille Olivier Cachin, journaliste musical.

"Un artiste doit être multitâche"

Des milliers de spectateurs en festival et un album fabriqué à la maison, le rappeur Rilès est le phénomène de cette rentrée musicale. "Je pense maintenant qu'un artiste doit être multitâche. Il ne faut pas juste enregistrer un son et après tout déléguer. Quand on arrive à être le maître de son art de A à Z, c'est là qu'on fait les plus belles œuvres, et les œuvres les plus honnêtes surtout", estime le jeune artiste. Indépendants et profitant d'internet, les rappeurs ont bien compris que la culture urbaine dominait le marché musical aujourd'hui.

