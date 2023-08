Malgré la grève à Hollywood, le festival de Deauville célèbre le cinéma américain et récompense Emilia Clarke

Cette année, quatorze films sont en compétition pour succéder à Charlotte Wells, lauréate du Grand Prix du festival 2022. Si plusieurs stars ont annulé leur venue, Todd Haynes et Rebecca Miller ont confirmé leur présence. Et la comédienne Emilia Clarke révélée dans "Game of thrones" recevra une récompense.

Ce sera une édition un peu particulière. Le traditionnel Festival du Cinéma américain de Deauville ouvre ce vendredi 1er septembre, malgré la grève historique qui paralyse Hollywood et prive par ricochet l'évènement normand de stars, à commencer par Natalie Portman. L’actrice, connue pour ses rôles dans Black Swan, Star Wars, ou Jackie, devait recevoir un Deauville Talent Award, en tant qu'invitée d'honneur du festival a annulé sa venue.

80 films projetés

La 49e édition du Festival du Cinéma américain de Deauville doit se tenir jusqu'au 10 septembre, avec 80 films projetés. Cette année, le jury est présidé par l'acteur et réalisateur français Guillaume Canet. Mais la grève d'une partie du monde du cinéma américain bouscule ce rendez-vous annuel du septième art. Depuis deux mois, les acteurs ont rejoint les scénaristes dans ce mouvement social, exigeant une meilleure rémunération et un encadrement de l'usage de l'intelligence artificielle.

Leur puissant syndicat, le SAG-AFTRA, interdit à tous ses membres, même les plus illustres, de tourner pendant la grève mais aussi de participer à la promotion des films. Deauville a ainsi dû dire adieu à Natalie Portman, Jude Law, Joseph Gordon-Levitt et Peter Dinklage, qui ont annulé leur venue en soutien à la mobilisation syndicale. Malgré ces changements de dernière minute, le festival a annoncé vouloir maintenir sa programmation : "c'est dans ce contexte de résistance que nous avons écrit l'histoire de cette édition, où le cinéma indépendant prépare l'avenir dans une industrie en pleine mutation", ont écrit les organisateurs.

Emilia Clarke recevra le prix du Nouvel Hollywood

La comédienne Emilia Clarke, mondialement connue pour son rôle de Daenerys Targaryen, la Mère des Dragons dans la série Game of Thrones (2011-2019), recevra le prix du Nouvel Hollywood. Ce rôle récurrent lui avait déjà valu, entre autres, quatre nominations aux Emmy Awards de la meilleure actrice. Le festival lui remettra la récompense dimanche 3 septembre, lors d'une cérémonie en sa présence, suivie de la projection du film d'anticipation The Pod Generation de Sophie Barthes, dans lequel elle donne la réplique à Chiwetel Ejiofor.

Deauville pourra aussi compter sur la présence des réalisateurs, dont Todd Haynes (May December avec Natalie Portman et Julianne Moore) et Rebecca Miller (She came to me, avec Peter Dinklage, Marisa Tomei et Anne Hathaway), ou Jerry Schatzberg, 96 ans, à qui un hommage doit être rendu. Quatorze films sont en compétition pour le Grand Prix, parmi lesquels I.S.S. de Gabriela Cowperthwaite (Blackfish) et Manodrome de John Trengove. L'an dernier, Charlotte Wells avait été récompensée pour à Aftersun.