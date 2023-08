Festival du film américain de Deauville : Natalie Portman et Peter Dinklage, invités d’honneur, annulent leur venue en raison de la grève à Hollywood

En soutien à la grève des acteurs et des scénaristes qui a commencé depuis plus de 100 jours à Hollywood, les acteurs Natalie Portman et Peter Dinklage annulent leur venue au festival du film américain de Deauville. Les organisateurs l'ont annoncé ce jeudi.

France Info - France Bleu Normandie (Calvados-Orne)

Temps de lecture : 1 min.

La 49e édition du festival du film américain de Deauville aura lieu du 1er au 10 septembre 2023. (MARTIN ROCHE / OUEST-FRANCE / MAXPPP)

Les organisateurs du festival du film américain de Deauville dans le Calvados ont annoncé dans la matinée, jeudi 17 août, en conférence de presse que les acteurs Natalie Portman et Peter Dinklage, invités d’honneur de la 49e édition, annulaient leur venue en France du fait de la grève des acteurs et scénaristes américains à Hollywood, a appris France Bleu Normandie (Calvados-Orne). >> Au 100e jour de leur grève, les scénaristes d'Hollywood ne lâchent rien dans leur combat contre les studios L’actrice israélo-américaine des films Léon, Black Swan ou encore Star Wars, Natalie Portman, devait recevoir un Deauville Talent Award. Elle aurait dû présenter aussi en avant-première le film May December de Todd Haynes, présenté en compétition au Festival de Cannes 2023. Peter Dinklage, connu pour ses rôles dans les films Le Monde de Narnia, X-Men : Days of Future Past, Avengers : Infinity War ou dans la série Game of Thrones, devait recevoir un prix et présenter également un film. Le conflit social aux Etats-Unis dure depuis mi-juillet aux Etats-Unis. >> Rebecca Marder, Marina Hands, Yodelice : le Festival du cinéma américain de Deauville dévoile le jury et les films en compétition de la 49e édition Le festival du film américain de Deauville aura lieu cette année du 1er au 10 septembre 2023. Le jury de la 49e édition sera présidé par le comédien, réalisateur et scénariste Guillaume Canet. A ses côtés : Anne Berest (romancière, scénariste & comédienne), Stéphane Bak (comédien), Laure de Clermont-Tonnerre (réalisatrice & scénariste), Alexandre Aja (réalisateur, scénariste & producteur), Marina Hands de la Comédie-Française (comédienne), Rebecca Marder (comédienne), Yodelice (auteur-compositeur-interprète, musicien, producteur & comédien) et Léa Mysius (réalisatrice & scénariste).