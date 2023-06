Guillaume Canet "en joie et fier d’être président du Festival du cinéma américain de Deauville en septembre"

L’acteur-réalisateur Guillaume Canet sera le président du 49e Festival du cinéma américain de Deauville du 1er au 10 septembre.

En plus des quelque six films dans lesquels il est attendu dans les six prochains mois, l’acteur-réalisateur, producteur Guillaume Canet sera le président du prochain Festival du cinéma américain de Deauville qui se déroule du 1er au 10 septembre. L’auteur des Petits mouchoirs, que l’on verra bientôt en Louis XVI dans Le Déluge, présidera un jury en attente d’être nommé.

"Guillaume Canet sera le président du jury de Deauville 2023. Acteur dans plus de 50 films, réalisateur, auteur de huit longs métrages, producteur, scénariste... Un président du jury aussi fédérateur qu'ouvert d'esprit pour cette 49e édition !", ont écrit les organisateurs du festival sur Twitter.

"Ce cinéma avec lequel j’ai grandi"

Guillaume Canet a répondu dans une lettre avec enthousiasme à sa nomination :

"J’ai toujours été fasciné et passionné par le cinéma indépendant américain. Et notamment celui des années 70. Sam Peckinpah, Jerry Schatzberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese… Ces réalisateurs ont pu bien souvent s’exprimer libres sans les pressions commerciales des grands studios hollywoodiens. En explorant de nouvelles formes narratives, en expérimentant de nouvelles techniques et en bousculant les conventions traditionnelles.

Ce cinéma avec lequel j’ai grandi a donné naissance à de nombreux cinéastes talentueux tels que Quentin Tarantino, Sofia Coppola, Wes Anderson… Et bien d’autres, qui ont apporté leur vision unique au paysage cinématographique américain, une alternative rafraîchissante à la production mainstream.

Et c’est avant tout cette créativité, cette audace et cette diversité que j’apprécie tant dans le cinéma indépendant. Cette contribution à enrichir et à élargir notre expérience du cinéma.

Le festival de Deauville est devenu le rendez-vous incontournable du cinéma américain en Europe et c’est avec une immense joie et fierté que j’ai accepté de présider le jury de cette édition 2023. Merci à Bruno Barde pour cette invitation et à très vite sur les rives de la côte fleurie !"