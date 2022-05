Top départ pour le 75e Festival de Cannes ! L'actrice Virginie Efira, maîtresse de cérémonie, ouvrira cette édition 2022 et présentera le jury et les 21 films en compétition officielle, à partir de 19h15 mardi 17 mai. Trois films français font partie de la sélection : Stars at Noon de Claire Denis, Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi et Frère et Sœur d'Arnaud Desplechin.



Avant la projection hors compétition du film Coupez ! de Michel Hazanavicius en ouverture et les premiers films de la sélection officielle mercredi, Jacky Bornet, journaliste cinéma à franceinfo culture et envoyé spécial à Cannes, répond à vos questions sur la programmation du Festival.

Quels sont les longs-métrages les plus attendus ? Quels thèmes d'actualité seront abordés au cours de la quinzaine et quelles personnalités vont briller avant la remise de la Palme d'or samedi 28 mai ? Posez vos questions à notre journaliste dans notre live Facebook animé par Cédric Cousseau de 18 heures à 18h45.