Festival de Cannes : les acteurs du film "Un p’tit truc en plus" en plein rêve

Porteurs de handicap, les comédiens amateurs du film réalisé par Artus ont monté les marches, mercredi 22 mai. Pour le comédien et humoriste, ce sont les véritables stars de ce Festival de Cannes (Alpes-Maritimes).

C’est un jour de plus dans le fabuleux destin du film "Un p’tit truc en plus". Les acteurs amateurs étaient très attendus sur les marches du Festival de Cannes (Alpes-Maritimes), mercredi 22 mai. La comédie d’Artus n’est pas en compétition, mais l’équipe est venue fêter ses plus de trois millions d’entrées, trois semaines après sa sortie. "L’aventure continue et être ici avec eux c’est fou. C’est eux les stars de Cannes", lance le comédien et réalisateur.

Représenter et défendre la différence

Le film phénomène du printemps raconte les joyeuses aventures de deux cambrioleurs, plongés dans une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap. Pour "Un p’tit truc en plus", son premier long métrage, Artus s’est entouré d’une équipe de onze acteurs, porteurs de handicaps. Le temps de jouer une comédie qui défend la différence.