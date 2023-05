Festival de Cannes : l'influenceuse Léna Situations visée par des insultes grossophobes après sa montée des marches

Léna Mahfouf a dénoncé ces commentaires sur le réseau social Instagram mardi, au lendemain de sa montée des marches pour la projection de "The Idol".

Une vague de commentaires grossophobes. La youtubeuse et influenceuse Léna Mahfouf, connue comme Léna Situations, a été la cible de commentaires critiquant son apparence physique lors de sa première montée des marches au Festival de Cannes, lundi 22 mai à l'occasion de la projection des premiers épisodes de la série The Idol.

Pour sa première montée des marches, la jeune Française de 25 ans portait une robe Vivienne Westwood qui laissait apparaître ses jambes. La diffusion de ces images a provoqué une série de commentaires et d'insultes grossophobes sur les réseaux sociaux. "Trop grosses cuisses, dommage", "on dirait une dinde de chez Pierre Dodu", "trop de burgers", ont par exemple écrit des internautes à l'encontre de l'influenceuse.

La jeune femme a dénoncé ces comportements le lendemain de sa montée des marches. Dans une story sur Instagram, elle a diffusé plusieurs des propos grossophobes la ciblant sur les réseaux sociaux. "J'ai été plus ou moins à l'aise avec mon corps... jusqu'à ces derniers mois. J'ai pris du poids j'en suis consciente, ma morphologie a changé, j'en suis consciente, mais internet s'en est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager", a déclaré Léna Mahfouf, déjà victime de harcèlement à plusieurs reprises en ligne.

"Depuis deux ans, j'ai fait le choix de ne plus utiliser de filtre afin de montrer une image honnête et non modifiée, quelque chose de vrai. J'essaie de faire de mes plateformes un lieu où je me sens assez en confiance pour partager avec 4 millions de personnes mes facettes avec lesquelles je ne suis pas 100% en paix", a-t-elle poursuivi, ajoutant que "j'essaie de parler uniquement à une communauté qui, elle aussi, est dans cette envie d'envoyer du positif". De nombreux messages de soutien ont suivi.